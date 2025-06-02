- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 879
Transacciones Rentables:
1 520 (80.89%)
Transacciones Irrentables:
359 (19.11%)
Mejor transacción:
279.35 USD
Peor transacción:
-87.89 USD
Beneficio Bruto:
9 134.45 USD (381 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (90.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
368.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.28%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
14.88
Transacciones Largas:
973 (51.78%)
Transacciones Cortas:
906 (48.22%)
Factor de Beneficio:
2.28
Beneficio Esperado:
2.73 USD
Beneficio medio:
6.01 USD
Pérdidas medias:
-11.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-344.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-344.98 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.92%
Pronóstico anual:
35.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
344.98 USD (1.55%)
Reducción relativa:
De balance:
1.55% (344.98 USD)
De fondos:
50.77% (10 433.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|362
|GBPNZD-VIP
|322
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|609
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|373
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|23K
|GBPNZD-VIP
|32K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +279.35 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +90.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -344.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios