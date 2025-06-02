SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 879
Transacciones Rentables:
1 520 (80.89%)
Transacciones Irrentables:
359 (19.11%)
Mejor transacción:
279.35 USD
Peor transacción:
-87.89 USD
Beneficio Bruto:
9 134.45 USD (381 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (90.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
368.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.28%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
14.88
Transacciones Largas:
973 (51.78%)
Transacciones Cortas:
906 (48.22%)
Factor de Beneficio:
2.28
Beneficio Esperado:
2.73 USD
Beneficio medio:
6.01 USD
Pérdidas medias:
-11.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-344.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-344.98 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.92%
Pronóstico anual:
35.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
344.98 USD (1.55%)
Reducción relativa:
De balance:
1.55% (344.98 USD)
De fondos:
50.77% (10 433.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 362
GBPNZD-VIP 322
USDCHF-VIP 201
AUDCAD-VIP 153
AUDSGD-VIP 151
AUDUSD-VIP 97
AUDCHF-VIP 66
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 975
EURJPY-VIP 609
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 513
AUDCAD-VIP 373
AUDSGD-VIP 197
AUDUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 364
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 23K
GBPNZD-VIP 32K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 14K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +279.35 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +90.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -344.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada