- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 883
Gewinntrades:
1 523 (80.88%)
Verlusttrades:
360 (19.12%)
Bester Trade:
279.35 USD
Schlechtester Trade:
-87.89 USD
Bruttoprofit:
9 152.22 USD (382 097 pips)
Bruttoverlust:
-4 004.91 USD (236 229 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (90.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
368.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.37%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
14.92
Long-Positionen:
977 (51.89%)
Short-Positionen:
906 (48.11%)
Profit-Faktor:
2.29
Mathematische Gewinnerwartung:
2.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-344.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-344.98 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.81%
Jahresprognose:
34.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
344.98 USD (1.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.55% (344.98 USD)
Kapital:
50.77% (10 433.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|362
|GBPNZD-VIP
|325
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|154
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|609
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|375
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|23K
|GBPNZD-VIP
|33K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +279.35 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -344.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
