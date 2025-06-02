SignaleKategorien
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 883
Gewinntrades:
1 523 (80.88%)
Verlusttrades:
360 (19.12%)
Bester Trade:
279.35 USD
Schlechtester Trade:
-87.89 USD
Bruttoprofit:
9 152.22 USD (382 097 pips)
Bruttoverlust:
-4 004.91 USD (236 229 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (90.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
368.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.37%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
14.92
Long-Positionen:
977 (51.89%)
Short-Positionen:
906 (48.11%)
Profit-Faktor:
2.29
Mathematische Gewinnerwartung:
2.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-344.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-344.98 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.81%
Jahresprognose:
34.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
344.98 USD (1.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.55% (344.98 USD)
Kapital:
50.77% (10 433.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 362
GBPNZD-VIP 325
USDCHF-VIP 201
AUDCAD-VIP 154
AUDSGD-VIP 151
AUDUSD-VIP 97
AUDCHF-VIP 66
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 975
EURJPY-VIP 609
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 513
AUDCAD-VIP 375
AUDSGD-VIP 197
AUDUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 364
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 23K
GBPNZD-VIP 33K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 14K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +279.35 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -344.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
