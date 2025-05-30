- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 741
利益トレード:
1 398 (80.29%)
損失トレード:
343 (19.70%)
ベストトレード:
404.12 USD
最悪のトレード:
-110.18 USD
総利益:
9 144.46 USD (354 822 pips)
総損失:
-4 130.28 USD (231 180 pips)
最大連続の勝ち:
31 (81.56 USD)
最大連続利益:
537.28 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
10.61
長いトレード:
922 (52.96%)
短いトレード:
819 (47.04%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
2.88 USD
平均利益:
6.54 USD
平均損失:
-12.04 USD
最大連続の負け:
5 (-467.30 USD)
最大連続損失:
-467.30 USD (5)
月間成長:
2.21%
年間予想:
26.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
472.40 USD (2.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (467.30 USD)
エクイティによる:
10.07% (2 057.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|553
|EURJPY-VIP
|413
|GBPNZD-VIP
|320
|AUDCAD-VIP
|134
|USDSGD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|87
|AUDUSD-VIP
|60
|AUDSGD-VIP
|20
|NZDUSD-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|698
|EURJPY-VIP
|630
|GBPNZD-VIP
|1.1K
|AUDCAD-VIP
|470
|USDSGD-VIP
|218
|EURUSD-VIP
|720
|AUDUSD-VIP
|623
|AUDSGD-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|157
|CADCHF-VIP
|273
|AUDCHF-VIP
|52
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|13K
|GBPNZD-VIP
|27K
|AUDCAD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|12K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|17K
|AUDSGD-VIP
|1.4K
|NZDUSD-VIP
|490
|EURCHF-VIP
|5.3K
|CADCHF-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +404.12 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +81.56 USD
最大連続損失: -467.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
30
100%
1 741
80%
100%
2.21
2.88
USD
USD
10%
1:500