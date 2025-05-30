SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M VT488
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 747
Gewinntrades:
1 403 (80.30%)
Verlusttrades:
344 (19.69%)
Bester Trade:
404.12 USD
Schlechtester Trade:
-110.18 USD
Bruttoprofit:
9 164.40 USD (356 078 pips)
Bruttoverlust:
-4 133.82 USD (231 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (81.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
537.28 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.28%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.65
Long-Positionen:
926 (53.01%)
Short-Positionen:
821 (46.99%)
Profit-Faktor:
2.22
Mathematische Gewinnerwartung:
2.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-467.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-467.30 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Jahresprognose:
32.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
472.40 USD (2.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.13% (467.30 USD)
Kapital:
10.07% (2 057.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 555
EURJPY-VIP 413
GBPNZD-VIP 323
AUDCAD-VIP 135
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 87
AUDUSD-VIP 60
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 699
EURJPY-VIP 630
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 473
USDSGD-VIP 218
EURUSD-VIP 720
AUDUSD-VIP 623
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 13K
GBPNZD-VIP 27K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 17K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +404.12 USD
Schlechtester Trade: -110 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -467.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HILL RLKS_8YR_1M VT488
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
21K
USD
31
100%
1 747
80%
100%
2.21
2.88
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.