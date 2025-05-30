- 자본
- 축소
트레이드:
1 795
이익 거래:
1 444 (80.44%)
손실 거래:
351 (19.55%)
최고의 거래:
404.12 USD
최악의 거래:
-110.18 USD
총 수익:
9 386.97 USD (364 720 pips)
총 손실:
-4 205.78 USD (235 813 pips)
연속 최대 이익:
31 (81.56 USD)
연속 최대 이익:
537.28 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.28%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.97
롱(주식매수):
944 (52.59%)
숏(주식차입매도):
851 (47.41%)
수익 요인:
2.23
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
6.50 USD
평균 손실:
-11.98 USD
연속 최대 손실:
5 (-467.30 USD)
연속 최대 손실:
-467.30 USD (5)
월별 성장률:
2.05%
연간 예측:
24.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
472.40 USD (2.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.13% (467.30 USD)
자본금별:
10.07% (2 057.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|582
|EURJPY-VIP
|420
|GBPNZD-VIP
|329
|AUDCAD-VIP
|137
|USDSGD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|91
|AUDUSD-VIP
|61
|AUDSGD-VIP
|20
|NZDUSD-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|733
|EURJPY-VIP
|638
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|478
|USDSGD-VIP
|221
|EURUSD-VIP
|796
|AUDUSD-VIP
|631
|AUDSGD-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|157
|CADCHF-VIP
|273
|AUDCHF-VIP
|52
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|29K
|AUDCAD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|12K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|18K
|AUDSGD-VIP
|1.4K
|NZDUSD-VIP
|490
|EURCHF-VIP
|5.3K
|CADCHF-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +404.12 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +81.56 USD
연속 최대 손실: -467.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
32
100%
1 795
80%
100%
2.23
2.89
USD
USD
10%
1:500