시그널 / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M VT488
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 795
이익 거래:
1 444 (80.44%)
손실 거래:
351 (19.55%)
최고의 거래:
404.12 USD
최악의 거래:
-110.18 USD
총 수익:
9 386.97 USD (364 720 pips)
총 손실:
-4 205.78 USD (235 813 pips)
연속 최대 이익:
31 (81.56 USD)
연속 최대 이익:
537.28 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.28%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.97
롱(주식매수):
944 (52.59%)
숏(주식차입매도):
851 (47.41%)
수익 요인:
2.23
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
6.50 USD
평균 손실:
-11.98 USD
연속 최대 손실:
5 (-467.30 USD)
연속 최대 손실:
-467.30 USD (5)
월별 성장률:
2.05%
연간 예측:
24.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
472.40 USD (2.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.13% (467.30 USD)
자본금별:
10.07% (2 057.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 582
EURJPY-VIP 420
GBPNZD-VIP 329
AUDCAD-VIP 137
USDSGD-VIP 95
EURUSD-VIP 91
AUDUSD-VIP 61
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 733
EURJPY-VIP 638
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 478
USDSGD-VIP 221
EURUSD-VIP 796
AUDUSD-VIP 631
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 29K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 18K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +404.12 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +81.56 USD
연속 최대 손실: -467.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
