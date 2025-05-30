SeñalesSecciones
HILL RLKS_8YR_1M VT488

0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 741
Transacciones Rentables:
1 398 (80.29%)
Transacciones Irrentables:
343 (19.70%)
Mejor transacción:
404.12 USD
Peor transacción:
-110.18 USD
Beneficio Bruto:
9 144.46 USD (354 822 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 130.28 USD (231 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (81.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
537.28 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.28%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
10.61
Transacciones Largas:
922 (52.96%)
Transacciones Cortas:
819 (47.04%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
2.88 USD
Beneficio medio:
6.54 USD
Pérdidas medias:
-12.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-467.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-467.30 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.21%
Pronóstico anual:
26.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
472.40 USD (2.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.13% (467.30 USD)
De fondos:
10.07% (2 057.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 553
EURJPY-VIP 413
GBPNZD-VIP 320
AUDCAD-VIP 134
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 87
AUDUSD-VIP 60
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 698
EURJPY-VIP 630
GBPNZD-VIP 1.1K
AUDCAD-VIP 470
USDSGD-VIP 218
EURUSD-VIP 720
AUDUSD-VIP 623
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 13K
GBPNZD-VIP 27K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 17K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +404.12 USD
Peor transacción: -110 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +81.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -467.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.05 12:42
2025.12.05 12:42
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
2025.09.18 07:53
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
2025.09.11 21:25
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HILL RLKS_8YR_1M VT488
30 USD al mes
25%
0
0
USD
21K
USD
30
100%
1 741
80%
100%
2.21
2.88
USD
10%
1:500
