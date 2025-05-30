- Прирост
Всего трейдов:
1 736
Прибыльных трейдов:
1 394 (80.29%)
Убыточных трейдов:
342 (19.70%)
Лучший трейд:
404.12 USD
Худший трейд:
-110.18 USD
Общая прибыль:
9 130.22 USD (353 913 pips)
Общий убыток:
-4 122.47 USD (230 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (81.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
537.28 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.28%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.60
Длинных трейдов:
920 (53.00%)
Коротких трейдов:
816 (47.00%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
2.88 USD
Средняя прибыль:
6.55 USD
Средний убыток:
-12.05 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-467.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-467.30 USD (5)
Прирост в месяц:
2.79%
Годовой прогноз:
33.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
472.40 USD (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (467.30 USD)
По эквити:
10.07% (2 057.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|553
|EURJPY-VIP
|409
|GBPNZD-VIP
|319
|AUDCAD-VIP
|134
|USDSGD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|87
|AUDUSD-VIP
|60
|AUDSGD-VIP
|20
|NZDUSD-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|11
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|698
|EURJPY-VIP
|627
|GBPNZD-VIP
|1.1K
|AUDCAD-VIP
|470
|USDSGD-VIP
|218
|EURUSD-VIP
|720
|AUDUSD-VIP
|623
|AUDSGD-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|157
|CADCHF-VIP
|273
|AUDCHF-VIP
|52
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|13K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|12K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|17K
|AUDSGD-VIP
|1.4K
|NZDUSD-VIP
|490
|EURCHF-VIP
|5.3K
|CADCHF-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +404.12 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +81.56 USD
Макс. убыток в серии: -467.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
30
100%
1 736
80%
100%
2.21
2.88
USD
USD
10%
1:500