Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 736
Прибыльных трейдов:
1 394 (80.29%)
Убыточных трейдов:
342 (19.70%)
Лучший трейд:
404.12 USD
Худший трейд:
-110.18 USD
Общая прибыль:
9 130.22 USD (353 913 pips)
Общий убыток:
-4 122.47 USD (230 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (81.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
537.28 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.28%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.60
Длинных трейдов:
920 (53.00%)
Коротких трейдов:
816 (47.00%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
2.88 USD
Средняя прибыль:
6.55 USD
Средний убыток:
-12.05 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-467.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-467.30 USD (5)
Прирост в месяц:
2.79%
Годовой прогноз:
33.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
472.40 USD (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (467.30 USD)
По эквити:
10.07% (2 057.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 553
EURJPY-VIP 409
GBPNZD-VIP 319
AUDCAD-VIP 134
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 87
AUDUSD-VIP 60
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 698
EURJPY-VIP 627
GBPNZD-VIP 1.1K
AUDCAD-VIP 470
USDSGD-VIP 218
EURUSD-VIP 720
AUDUSD-VIP 623
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 13K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 17K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +404.12 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +81.56 USD
Макс. убыток в серии: -467.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
