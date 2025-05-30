- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 741
Negociações com lucro:
1 398 (80.29%)
Negociações com perda:
343 (19.70%)
Melhor negociação:
404.12 USD
Pior negociação:
-110.18 USD
Lucro bruto:
9 144.46 USD (354 822 pips)
Perda bruta:
-4 130.28 USD (231 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (81.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
537.28 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.61
Negociações longas:
922 (52.96%)
Negociações curtas:
819 (47.04%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
2.88 USD
Lucro médio:
6.54 USD
Perda média:
-12.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-467.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-467.30 USD (5)
Crescimento mensal:
2.21%
Previsão anual:
26.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
472.40 USD (2.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (467.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.07% (2 057.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|553
|EURJPY-VIP
|413
|GBPNZD-VIP
|320
|AUDCAD-VIP
|134
|USDSGD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|87
|AUDUSD-VIP
|60
|AUDSGD-VIP
|20
|NZDUSD-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|698
|EURJPY-VIP
|630
|GBPNZD-VIP
|1.1K
|AUDCAD-VIP
|470
|USDSGD-VIP
|218
|EURUSD-VIP
|720
|AUDUSD-VIP
|623
|AUDSGD-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|157
|CADCHF-VIP
|273
|AUDCHF-VIP
|52
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|13K
|GBPNZD-VIP
|27K
|AUDCAD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|12K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|17K
|AUDSGD-VIP
|1.4K
|NZDUSD-VIP
|490
|EURCHF-VIP
|5.3K
|CADCHF-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +404.12 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +81.56 USD
Máxima perda consecutiva: -467.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
30
100%
1 741
80%
100%
2.21
2.88
USD
USD
10%
1:500