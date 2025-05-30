SinaisSeções
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 741
Negociações com lucro:
1 398 (80.29%)
Negociações com perda:
343 (19.70%)
Melhor negociação:
404.12 USD
Pior negociação:
-110.18 USD
Lucro bruto:
9 144.46 USD (354 822 pips)
Perda bruta:
-4 130.28 USD (231 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (81.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
537.28 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.61
Negociações longas:
922 (52.96%)
Negociações curtas:
819 (47.04%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
2.88 USD
Lucro médio:
6.54 USD
Perda média:
-12.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-467.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-467.30 USD (5)
Crescimento mensal:
2.21%
Previsão anual:
26.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
472.40 USD (2.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (467.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.07% (2 057.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 553
EURJPY-VIP 413
GBPNZD-VIP 320
AUDCAD-VIP 134
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 87
AUDUSD-VIP 60
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 698
EURJPY-VIP 630
GBPNZD-VIP 1.1K
AUDCAD-VIP 470
USDSGD-VIP 218
EURUSD-VIP 720
AUDUSD-VIP 623
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 13K
GBPNZD-VIP 27K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 17K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +404.12 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +81.56 USD
Máxima perda consecutiva: -467.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
