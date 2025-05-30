SignalsSections
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0 reviews
Reliability
30 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 25%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 733
Profit Trades:
1 393 (80.38%)
Loss Trades:
340 (19.62%)
Best trade:
404.12 USD
Worst trade:
-110.18 USD
Gross Profit:
9 103.32 USD (353 046 pips)
Gross Loss:
-4 103.59 USD (229 324 pips)
Maximum consecutive wins:
31 (81.56 USD)
Maximal consecutive profit:
537.28 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
2.28%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
66
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
10.58
Long Trades:
920 (53.09%)
Short Trades:
813 (46.91%)
Profit Factor:
2.22
Expected Payoff:
2.89 USD
Average Profit:
6.54 USD
Average Loss:
-12.07 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-467.30 USD)
Maximal consecutive loss:
-467.30 USD (5)
Monthly growth:
2.76%
Annual Forecast:
33.55%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
472.40 USD (2.09%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.13% (467.30 USD)
By Equity:
10.07% (2 057.94 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD-VIP 553
EURJPY-VIP 406
GBPNZD-VIP 319
AUDCAD-VIP 134
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 87
AUDUSD-VIP 60
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 698
EURJPY-VIP 619
GBPNZD-VIP 1.1K
AUDCAD-VIP 470
USDSGD-VIP 218
EURUSD-VIP 720
AUDUSD-VIP 623
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 13K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 17K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +404.12 USD
Worst trade: -110 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +81.56 USD
Maximal consecutive loss: -467.30 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
