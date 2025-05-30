- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 737
盈利交易:
1 395 (80.31%)
亏损交易:
342 (19.69%)
最好交易:
404.12 USD
最差交易:
-110.18 USD
毛利:
9 132.03 USD (354 048 pips)
毛利亏损:
-4 122.47 USD (230 608 pips)
最大连续赢利:
31 (81.56 USD)
最大连续盈利:
537.28 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.60
长期交易:
921 (53.02%)
短期交易:
816 (46.98%)
利润因子:
2.22
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
6.55 USD
平均损失:
-12.05 USD
最大连续失误:
5 (-467.30 USD)
最大连续亏损:
-467.30 USD (5)
每月增长:
2.35%
年度预测:
28.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
472.40 USD (2.09%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (467.30 USD)
净值:
10.07% (2 057.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|553
|EURJPY-VIP
|410
|GBPNZD-VIP
|319
|AUDCAD-VIP
|134
|USDSGD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|87
|AUDUSD-VIP
|60
|AUDSGD-VIP
|20
|NZDUSD-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|698
|EURJPY-VIP
|628
|GBPNZD-VIP
|1.1K
|AUDCAD-VIP
|470
|USDSGD-VIP
|218
|EURUSD-VIP
|720
|AUDUSD-VIP
|623
|AUDSGD-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|157
|CADCHF-VIP
|273
|AUDCHF-VIP
|52
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|13K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|12K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|17K
|AUDSGD-VIP
|1.4K
|NZDUSD-VIP
|490
|EURCHF-VIP
|5.3K
|CADCHF-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +404.12 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +81.56 USD
最大连续亏损: -467.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
30
100%
1 737
80%
100%
2.21
2.88
USD
USD
10%
1:500