信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M VT488
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 737
盈利交易:
1 395 (80.31%)
亏损交易:
342 (19.69%)
最好交易:
404.12 USD
最差交易:
-110.18 USD
毛利:
9 132.03 USD (354 048 pips)
毛利亏损:
-4 122.47 USD (230 608 pips)
最大连续赢利:
31 (81.56 USD)
最大连续盈利:
537.28 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.60
长期交易:
921 (53.02%)
短期交易:
816 (46.98%)
利润因子:
2.22
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
6.55 USD
平均损失:
-12.05 USD
最大连续失误:
5 (-467.30 USD)
最大连续亏损:
-467.30 USD (5)
每月增长:
2.35%
年度预测:
28.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
472.40 USD (2.09%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (467.30 USD)
净值:
10.07% (2 057.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 553
EURJPY-VIP 410
GBPNZD-VIP 319
AUDCAD-VIP 134
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 87
AUDUSD-VIP 60
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 13
AUDCHF-VIP 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 698
EURJPY-VIP 628
GBPNZD-VIP 1.1K
AUDCAD-VIP 470
USDSGD-VIP 218
EURUSD-VIP 720
AUDUSD-VIP 623
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
EURCHF-VIP 157
CADCHF-VIP 273
AUDCHF-VIP 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 13K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
USDSGD-VIP 12K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 17K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
EURCHF-VIP 5.3K
CADCHF-VIP 2K
AUDCHF-VIP 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +404.12 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +81.56 USD
最大连续亏损: -467.30 USD

无数据

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HILL RLKS_8YR_1M VT488
每月30 USD
25%
0
0
USD
21K
USD
30
100%
1 737
80%
100%
2.21
2.88
USD
10%
1:500
