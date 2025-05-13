シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Huazi
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 404%
Ava-Real 4
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
719
利益トレード:
481 (66.89%)
損失トレード:
238 (33.10%)
ベストトレード:
82.57 USD
最悪のトレード:
-83.97 USD
総利益:
1 665.56 USD (162 530 pips)
総損失:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
最大連続の勝ち:
15 (59.92 USD)
最大連続利益:
129.16 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
19.87%
最大入金額:
113.69%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.71
長いトレード:
426 (59.25%)
短いトレード:
293 (40.75%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
3.46 USD
平均損失:
-4.42 USD
最大連続の負け:
18 (-24.38 USD)
最大連続損失:
-95.33 USD (2)
月間成長:
39.29%
年間予想:
476.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
107.45 USD (9.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.48% (84.83 USD)
エクイティによる:
64.48% (129.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 686
GOLD_DEC25 15
GOLD_JUN25 14
GOLD_AUG25 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 488
GOLD_DEC25 22
GOLD_JUN25 100
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 46K
GOLD_DEC25 2.2K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +82.57 USD
最悪のトレード: -84 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +59.92 USD
最大連続損失: -24.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.

My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.


2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.24% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
