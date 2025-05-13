- 成長
トレード:
719
利益トレード:
481 (66.89%)
損失トレード:
238 (33.10%)
ベストトレード:
82.57 USD
最悪のトレード:
-83.97 USD
総利益:
1 665.56 USD (162 530 pips)
総損失:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
最大連続の勝ち:
15 (59.92 USD)
最大連続利益:
129.16 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
19.87%
最大入金額:
113.69%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.71
長いトレード:
426 (59.25%)
短いトレード:
293 (40.75%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
3.46 USD
平均損失:
-4.42 USD
最大連続の負け:
18 (-24.38 USD)
最大連続損失:
-95.33 USD (2)
月間成長:
39.29%
年間予想:
476.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
107.45 USD (9.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.48% (84.83 USD)
エクイティによる:
64.48% (129.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|686
|GOLD_DEC25
|15
|GOLD_JUN25
|14
|GOLD_AUG25
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|488
|GOLD_DEC25
|22
|GOLD_JUN25
|100
|GOLD_AUG25
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|46K
|GOLD_DEC25
|2.2K
|GOLD_JUN25
|9.7K
|GOLD_AUG25
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +82.57 USD
最悪のトレード: -84 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +59.92 USD
最大連続損失: -24.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.
My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.
