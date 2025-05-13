SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Huazi
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 480%
Ava-Real 4
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
729
Transacciones Rentables:
491 (67.35%)
Transacciones Irrentables:
238 (32.65%)
Mejor transacción:
82.57 USD
Peor transacción:
-83.97 USD
Beneficio Bruto:
1 704.81 USD (167 317 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (59.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
24.80%
Carga máxima del depósito:
113.69%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.07
Transacciones Largas:
430 (58.98%)
Transacciones Cortas:
299 (41.02%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
3.47 USD
Pérdidas medias:
-4.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-24.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.33 USD (2)
Crecimiento al mes:
38.89%
Pronóstico anual:
471.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
107.45 USD (9.79%)
Reducción relativa:
De balance:
71.48% (84.83 USD)
De fondos:
64.48% (129.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 696
GOLD_DEC25 15
GOLD_JUN25 14
GOLD_AUG25 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 527
GOLD_DEC25 22
GOLD_JUN25 100
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 51K
GOLD_DEC25 2.2K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +82.57 USD
Peor transacción: -84 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +59.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.

My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.


No hay comentarios
2026.01.10 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.24% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Huazi
30 USD al mes
480%
0
0
USD
514
USD
36
0%
729
67%
25%
1.62
0.90
USD
71%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.