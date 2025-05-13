- Incremento
Total de Trades:
729
Transacciones Rentables:
491 (67.35%)
Transacciones Irrentables:
238 (32.65%)
Mejor transacción:
82.57 USD
Peor transacción:
-83.97 USD
Beneficio Bruto:
1 704.81 USD (167 317 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (59.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
24.80%
Carga máxima del depósito:
113.69%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.07
Transacciones Largas:
430 (58.98%)
Transacciones Cortas:
299 (41.02%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
3.47 USD
Pérdidas medias:
-4.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-24.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.33 USD (2)
Crecimiento al mes:
38.89%
Pronóstico anual:
471.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
107.45 USD (9.79%)
Reducción relativa:
De balance:
71.48% (84.83 USD)
De fondos:
64.48% (129.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|696
|GOLD_DEC25
|15
|GOLD_JUN25
|14
|GOLD_AUG25
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|527
|GOLD_DEC25
|22
|GOLD_JUN25
|100
|GOLD_AUG25
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|51K
|GOLD_DEC25
|2.2K
|GOLD_JUN25
|9.7K
|GOLD_AUG25
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +82.57 USD
Peor transacción: -84 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +59.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.
My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.
