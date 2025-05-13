SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Huazi
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 404%
Ava-Real 4
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
719
Gewinntrades:
481 (66.89%)
Verlusttrades:
238 (33.10%)
Bester Trade:
82.57 USD
Schlechtester Trade:
-83.97 USD
Bruttoprofit:
1 665.56 USD (162 530 pips)
Bruttoverlust:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (59.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.16 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
19.87%
Max deposit load:
113.69%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.71
Long-Positionen:
426 (59.25%)
Short-Positionen:
293 (40.75%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-24.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-95.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
39.29%
Jahresprognose:
476.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
107.45 USD (9.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.48% (84.83 USD)
Kapital:
64.48% (129.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 686
GOLD_DEC25 15
GOLD_JUN25 14
GOLD_AUG25 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 488
GOLD_DEC25 22
GOLD_JUN25 100
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 46K
GOLD_DEC25 2.2K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +82.57 USD
Schlechtester Trade: -84 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.

My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.


Keine Bewertungen
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.24% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Huazi
30 USD pro Monat
404%
0
0
USD
475
USD
35
0%
719
66%
20%
1.58
0.85
USD
71%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.