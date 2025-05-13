SinaisSeções
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 404%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
719
Negociações com lucro:
481 (66.89%)
Negociações com perda:
238 (33.10%)
Melhor negociação:
82.57 USD
Pior negociação:
-83.97 USD
Lucro bruto:
1 665.56 USD (162 530 pips)
Perda bruta:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (59.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.16 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
19.87%
Depósito máximo carregado:
113.69%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.71
Negociações longas:
426 (59.25%)
Negociações curtas:
293 (40.75%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
3.46 USD
Perda média:
-4.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-24.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.33 USD (2)
Crescimento mensal:
39.29%
Previsão anual:
476.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
107.45 USD (9.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.48% (84.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.48% (129.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 686
GOLD_DEC25 15
GOLD_JUN25 14
GOLD_AUG25 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 488
GOLD_DEC25 22
GOLD_JUN25 100
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 46K
GOLD_DEC25 2.2K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +82.57 USD
Pior negociação: -84 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +59.92 USD
Máxima perda consecutiva: -24.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.

My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.


Sem comentários
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.24% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
