Negociações:
719
Negociações com lucro:
481 (66.89%)
Negociações com perda:
238 (33.10%)
Melhor negociação:
82.57 USD
Pior negociação:
-83.97 USD
Lucro bruto:
1 665.56 USD (162 530 pips)
Perda bruta:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (59.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.16 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
19.87%
Depósito máximo carregado:
113.69%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.71
Negociações longas:
426 (59.25%)
Negociações curtas:
293 (40.75%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
3.46 USD
Perda média:
-4.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-24.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.33 USD (2)
Crescimento mensal:
39.29%
Previsão anual:
476.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
107.45 USD (9.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.48% (84.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.48% (129.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|686
|GOLD_DEC25
|15
|GOLD_JUN25
|14
|GOLD_AUG25
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|488
|GOLD_DEC25
|22
|GOLD_JUN25
|100
|GOLD_AUG25
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|46K
|GOLD_DEC25
|2.2K
|GOLD_JUN25
|9.7K
|GOLD_AUG25
|239
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.57 USD
Pior negociação: -84 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +59.92 USD
Máxima perda consecutiva: -24.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.
My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.
