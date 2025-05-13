- 자본
- 축소
트레이드:
726
이익 거래:
488 (67.21%)
손실 거래:
238 (32.78%)
최고의 거래:
82.57 USD
최악의 거래:
-83.97 USD
총 수익:
1 673.24 USD (163 297 pips)
총 손실:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
연속 최대 이익:
15 (59.92 USD)
연속 최대 이익:
129.16 USD (6)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
21.16%
최대 입금량:
113.69%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.78
롱(주식매수):
428 (58.95%)
숏(주식차입매도):
298 (41.05%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
3.43 USD
평균 손실:
-4.42 USD
연속 최대 손실:
18 (-24.38 USD)
연속 최대 손실:
-95.33 USD (2)
월별 성장률:
41.54%
연간 예측:
504.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
107.45 USD (9.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.48% (84.83 USD)
자본금별:
64.48% (129.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|693
|GOLD_DEC25
|15
|GOLD_JUN25
|14
|GOLD_AUG25
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|496
|GOLD_DEC25
|22
|GOLD_JUN25
|100
|GOLD_AUG25
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|47K
|GOLD_DEC25
|2.2K
|GOLD_JUN25
|9.7K
|GOLD_AUG25
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +82.57 USD
최악의 거래: -84 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +59.92 USD
연속 최대 손실: -24.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.
My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
413%
0
0
USD
USD
482
USD
USD
35
0%
726
67%
21%
1.59
0.86
USD
USD
71%
1:400