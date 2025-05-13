SegnaliSezioni
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 156%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
238 (75.31%)
Loss Trade:
78 (24.68%)
Best Trade:
82.57 USD
Worst Trade:
-83.97 USD
Profitto lordo:
1 086.63 USD (104 975 pips)
Perdita lorda:
-596.30 USD (58 495 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (59.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
20.70%
Massimo carico di deposito:
87.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
181 (57.28%)
Short Trade:
135 (42.72%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-7.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-75.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.33 USD (2)
Crescita mensile:
17.56%
Previsione annuale:
213.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
107.45 USD (9.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.39% (36.76 USD)
Per equità:
53.18% (71.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 287
GOLD_JUN25 14
GOLD_DEC25 11
GOLD_AUG25 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 367
GOLD_JUN25 100
GOLD_DEC25 20
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 34K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_DEC25 2K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.57 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +59.92 USD
Massima perdita consecutiva: -75.66 USD

Nessun dato

Make only the profit that can be seen, 0.01 for 1000 USD
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 01:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 14:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
