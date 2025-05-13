信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Huazi
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 404%
Ava-Real 4
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
719
盈利交易:
481 (66.89%)
亏损交易:
238 (33.10%)
最好交易:
82.57 USD
最差交易:
-83.97 USD
毛利:
1 665.56 USD (162 530 pips)
毛利亏损:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
最大连续赢利:
15 (59.92 USD)
最大连续盈利:
129.16 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
19.87%
最大入金加载:
113.69%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.71
长期交易:
426 (59.25%)
短期交易:
293 (40.75%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
3.46 USD
平均损失:
-4.42 USD
最大连续失误:
18 (-24.38 USD)
最大连续亏损:
-95.33 USD (2)
每月增长:
39.29%
年度预测:
476.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
107.45 USD (9.79%)
相对跌幅:
结余:
71.48% (84.83 USD)
净值:
64.48% (129.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 686
GOLD_DEC25 15
GOLD_JUN25 14
GOLD_AUG25 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 488
GOLD_DEC25 22
GOLD_JUN25 100
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 46K
GOLD_DEC25 2.2K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +82.57 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +59.92 USD
最大连续亏损: -24.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

最大下跌50%是因为有些资金被提取，而当余额为100时，我忘记了一个未完成的订单。

我的交易成本是0.3-0.4美金，如果低成本的，每月收益会多1%-3%



没有评论
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.24% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Huazi
每月30 USD
404%
0
0
USD
475
USD
35
0%
719
66%
20%
1.58
0.85
USD
71%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载