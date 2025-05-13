- 成长
交易:
719
盈利交易:
481 (66.89%)
亏损交易:
238 (33.10%)
最好交易:
82.57 USD
最差交易:
-83.97 USD
毛利:
1 665.56 USD (162 530 pips)
毛利亏损:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
最大连续赢利:
15 (59.92 USD)
最大连续盈利:
129.16 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
19.87%
最大入金加载:
113.69%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.71
长期交易:
426 (59.25%)
短期交易:
293 (40.75%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
3.46 USD
平均损失:
-4.42 USD
最大连续失误:
18 (-24.38 USD)
最大连续亏损:
-95.33 USD (2)
每月增长:
39.29%
年度预测:
476.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
107.45 USD (9.79%)
相对跌幅:
结余:
71.48% (84.83 USD)
净值:
64.48% (129.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|686
|GOLD_DEC25
|15
|GOLD_JUN25
|14
|GOLD_AUG25
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|488
|GOLD_DEC25
|22
|GOLD_JUN25
|100
|GOLD_AUG25
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|46K
|GOLD_DEC25
|2.2K
|GOLD_JUN25
|9.7K
|GOLD_AUG25
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +82.57 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +59.92 USD
最大连续亏损: -24.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
最大下跌50%是因为有些资金被提取，而当余额为100时，我忘记了一个未完成的订单。
我的交易成本是0.3-0.4美金，如果低成本的，每月收益会多1%-3%
没有评论
