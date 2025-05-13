СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Huazi
Hua Jun Liu

Huazi

Hua Jun Liu
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 404%
Ava-Real 4
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
719
Прибыльных трейдов:
481 (66.89%)
Убыточных трейдов:
238 (33.10%)
Лучший трейд:
82.57 USD
Худший трейд:
-83.97 USD
Общая прибыль:
1 665.56 USD (162 530 pips)
Общий убыток:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (59.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
19.87%
Макс. загрузка депозита:
113.69%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.71
Длинных трейдов:
426 (59.25%)
Коротких трейдов:
293 (40.75%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-24.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.33 USD (2)
Прирост в месяц:
39.29%
Годовой прогноз:
476.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
107.45 USD (9.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.48% (84.83 USD)
По эквити:
64.48% (129.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 686
GOLD_DEC25 15
GOLD_JUN25 14
GOLD_AUG25 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 488
GOLD_DEC25 22
GOLD_JUN25 100
GOLD_AUG25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 46K
GOLD_DEC25 2.2K
GOLD_JUN25 9.7K
GOLD_AUG25 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.57 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +59.92 USD
Макс. убыток в серии: -24.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.

My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.


Нет отзывов
2026.01.05 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.24% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
