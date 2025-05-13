- Прирост
Всего трейдов:
719
Прибыльных трейдов:
481 (66.89%)
Убыточных трейдов:
238 (33.10%)
Лучший трейд:
82.57 USD
Худший трейд:
-83.97 USD
Общая прибыль:
1 665.56 USD (162 530 pips)
Общий убыток:
-1 052.34 USD (104 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (59.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
19.87%
Макс. загрузка депозита:
113.69%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.71
Длинных трейдов:
426 (59.25%)
Коротких трейдов:
293 (40.75%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-24.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.33 USD (2)
Прирост в месяц:
39.29%
Годовой прогноз:
476.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
107.45 USD (9.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.48% (84.83 USD)
По эквити:
64.48% (129.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|686
|GOLD_DEC25
|15
|GOLD_JUN25
|14
|GOLD_AUG25
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|488
|GOLD_DEC25
|22
|GOLD_JUN25
|100
|GOLD_AUG25
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|46K
|GOLD_DEC25
|2.2K
|GOLD_JUN25
|9.7K
|GOLD_AUG25
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +82.57 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +59.92 USD
Макс. убыток в серии: -24.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
The maximum drop of 50% was because some funds were withdrawn, and when the balance was 100, I forgot about a pending order.
My trading costs are $0.3-0.4. If the costs are lower, monthly profits could increase by 1%-3%.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
404%
0
0
USD
USD
475
USD
USD
35
0%
719
66%
20%
1.58
0.85
USD
USD
71%
1:400