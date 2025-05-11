- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 220
利益トレード:
1 800 (81.08%)
損失トレード:
420 (18.92%)
ベストトレード:
546.99 USD
最悪のトレード:
-130.89 USD
総利益:
10 350.26 USD (449 826 pips)
総損失:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
最大連続の勝ち:
38 (105.96 USD)
最大連続利益:
710.83 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
8.21
長いトレード:
1 108 (49.91%)
短いトレード:
1 112 (50.09%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
2.54 USD
平均利益:
5.75 USD
平均損失:
-11.23 USD
最大連続の負け:
6 (-652.51 USD)
最大連続損失:
-652.51 USD (6)
月間成長:
2.73%
年間予想:
33.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
686.24 USD (2.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.84% (686.24 USD)
エクイティによる:
43.80% (8 980.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|463
|EURJPY-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|356
|USDCHF-VIP
|246
|AUDSGD-VIP
|195
|AUDCAD-VIP
|187
|AUDUSD-VIP
|110
|AUDCHF-VIP
|79
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|983
|EURJPY-VIP
|626
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|564
|AUDSGD-VIP
|217
|AUDCAD-VIP
|431
|AUDUSD-VIP
|470
|AUDCHF-VIP
|403
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|36K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +546.99 USD
最悪のトレード: -131 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +105.96 USD
最大連続損失: -652.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
