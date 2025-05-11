シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 28%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 220
利益トレード:
1 800 (81.08%)
損失トレード:
420 (18.92%)
ベストトレード:
546.99 USD
最悪のトレード:
-130.89 USD
総利益:
10 350.26 USD (449 826 pips)
総損失:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
最大連続の勝ち:
38 (105.96 USD)
最大連続利益:
710.83 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
8.21
長いトレード:
1 108 (49.91%)
短いトレード:
1 112 (50.09%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
2.54 USD
平均利益:
5.75 USD
平均損失:
-11.23 USD
最大連続の負け:
6 (-652.51 USD)
最大連続損失:
-652.51 USD (6)
月間成長:
2.73%
年間予想:
33.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
686.24 USD (2.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.84% (686.24 USD)
エクイティによる:
43.80% (8 980.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 463
EURJPY-VIP 399
GBPNZD-VIP 356
USDCHF-VIP 246
AUDSGD-VIP 195
AUDCAD-VIP 187
AUDUSD-VIP 110
AUDCHF-VIP 79
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 983
EURJPY-VIP 626
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 564
AUDSGD-VIP 217
AUDCAD-VIP 431
AUDUSD-VIP 470
AUDCHF-VIP 403
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 36K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +546.99 USD
最悪のトレード: -131 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +105.96 USD
最大連続損失: -652.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
