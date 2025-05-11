SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 441
Profit Trade:
1 178 (81.74%)
Loss Trade:
263 (18.25%)
Best Trade:
291.14 USD
Worst Trade:
-88.53 USD
Profitto lordo:
5 517.65 USD (284 149 pips)
Perdita lorda:
-2 374.09 USD (162 021 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (60.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
387.99 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.08%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.38
Long Trade:
711 (49.34%)
Short Trade:
730 (50.66%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
4.68 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-111.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-223.66 USD (4)
Crescita mensile:
2.74%
Previsione annuale:
33.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
375.24 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (375.24 USD)
Per equità:
18.71% (3 789.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 275
GBPAUD-VIP 271
GBPNZD-VIP 213
USDCHF-VIP 169
AUDSGD-VIP 117
AUDCAD-VIP 111
AUDUSD-VIP 74
CHFJPY-VIP 73
AUDCHF-VIP 45
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 338
GBPAUD-VIP 508
GBPNZD-VIP 599
USDCHF-VIP 397
AUDSGD-VIP 141
AUDCAD-VIP 216
AUDUSD-VIP 299
CHFJPY-VIP 105
AUDCHF-VIP 195
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 91
CADCHF-VIP 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP 13K
GBPAUD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 24K
USDCHF-VIP 10K
AUDSGD-VIP 8.4K
AUDCAD-VIP 7.2K
AUDUSD-VIP 9.0K
CHFJPY-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 9.7K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +291.14 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.87 USD
Massima perdita consecutiva: -111.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 11:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.