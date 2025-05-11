- Crescimento
Negociações:
2 220
Negociações com lucro:
1 800 (81.08%)
Negociações com perda:
420 (18.92%)
Melhor negociação:
546.99 USD
Pior negociação:
-130.89 USD
Lucro bruto:
10 350.26 USD (449 826 pips)
Perda bruta:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (105.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
710.83 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
8.21
Negociações longas:
1 108 (49.91%)
Negociações curtas:
1 112 (50.09%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
2.54 USD
Lucro médio:
5.75 USD
Perda média:
-11.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-652.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-652.51 USD (6)
Crescimento mensal:
2.73%
Previsão anual:
33.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
686.24 USD (2.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.84% (686.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.80% (8 980.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|463
|EURJPY-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|356
|USDCHF-VIP
|246
|AUDSGD-VIP
|195
|AUDCAD-VIP
|187
|AUDUSD-VIP
|110
|AUDCHF-VIP
|79
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|983
|EURJPY-VIP
|626
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|564
|AUDSGD-VIP
|217
|AUDCAD-VIP
|431
|AUDUSD-VIP
|470
|AUDCHF-VIP
|403
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|36K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +546.99 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +105.96 USD
Máxima perda consecutiva: -652.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários