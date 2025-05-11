SinaisSeções
STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 220
Negociações com lucro:
1 800 (81.08%)
Negociações com perda:
420 (18.92%)
Melhor negociação:
546.99 USD
Pior negociação:
-130.89 USD
Lucro bruto:
10 350.26 USD (449 826 pips)
Perda bruta:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (105.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
710.83 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
8.21
Negociações longas:
1 108 (49.91%)
Negociações curtas:
1 112 (50.09%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
2.54 USD
Lucro médio:
5.75 USD
Perda média:
-11.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-652.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-652.51 USD (6)
Crescimento mensal:
2.73%
Previsão anual:
33.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
686.24 USD (2.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.84% (686.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.80% (8 980.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 463
EURJPY-VIP 399
GBPNZD-VIP 356
USDCHF-VIP 246
AUDSGD-VIP 195
AUDCAD-VIP 187
AUDUSD-VIP 110
AUDCHF-VIP 79
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 983
EURJPY-VIP 626
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 564
AUDSGD-VIP 217
AUDCAD-VIP 431
AUDUSD-VIP 470
AUDCHF-VIP 403
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 36K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +546.99 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +105.96 USD
Máxima perda consecutiva: -652.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

