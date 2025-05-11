SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 224
Gewinntrades:
1 803 (81.07%)
Verlusttrades:
421 (18.93%)
Bester Trade:
546.99 USD
Schlechtester Trade:
-130.89 USD
Bruttoprofit:
10 368.19 USD (450 933 pips)
Bruttoverlust:
-4 719.65 USD (275 610 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (105.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
710.83 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.34%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
8.23
Long-Positionen:
1 112 (50.00%)
Short-Positionen:
1 112 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-652.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-652.51 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.62%
Jahresprognose:
31.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
686.24 USD (2.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.84% (686.24 USD)
Kapital:
44.21% (9 089.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 463
EURJPY-VIP 399
GBPNZD-VIP 359
USDCHF-VIP 246
AUDSGD-VIP 195
AUDCAD-VIP 188
AUDUSD-VIP 110
AUDCHF-VIP 79
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 983
EURJPY-VIP 626
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 564
AUDSGD-VIP 217
AUDCAD-VIP 433
AUDUSD-VIP 470
AUDCHF-VIP 403
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 37K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +546.99 USD
Schlechtester Trade: -131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -652.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.17 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
