- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 224
Gewinntrades:
1 803 (81.07%)
Verlusttrades:
421 (18.93%)
Bester Trade:
546.99 USD
Schlechtester Trade:
-130.89 USD
Bruttoprofit:
10 368.19 USD (450 933 pips)
Bruttoverlust:
-4 719.65 USD (275 610 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (105.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
710.83 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.34%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
8.23
Long-Positionen:
1 112 (50.00%)
Short-Positionen:
1 112 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-652.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-652.51 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.62%
Jahresprognose:
31.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
686.24 USD (2.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.84% (686.24 USD)
Kapital:
44.21% (9 089.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|463
|EURJPY-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|359
|USDCHF-VIP
|246
|AUDSGD-VIP
|195
|AUDCAD-VIP
|188
|AUDUSD-VIP
|110
|AUDCHF-VIP
|79
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|983
|EURJPY-VIP
|626
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|564
|AUDSGD-VIP
|217
|AUDCAD-VIP
|433
|AUDUSD-VIP
|470
|AUDCHF-VIP
|403
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|37K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +546.99 USD
Schlechtester Trade: -131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -652.51 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
