- 자본
- 축소
트레이드:
2 273
이익 거래:
1 843 (81.08%)
손실 거래:
430 (18.92%)
최고의 거래:
546.99 USD
최악의 거래:
-130.89 USD
총 수익:
10 588.84 USD (460 502 pips)
총 손실:
-4 791.13 USD (280 081 pips)
연속 최대 이익:
38 (105.96 USD)
연속 최대 이익:
710.83 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.56%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
8.45
롱(주식매수):
1 146 (50.42%)
숏(주식차입매도):
1 127 (49.58%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
5.75 USD
평균 손실:
-11.14 USD
연속 최대 손실:
6 (-652.51 USD)
연속 최대 손실:
-652.51 USD (6)
월별 성장률:
2.06%
연간 예측:
24.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
686.24 USD (2.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.84% (686.24 USD)
자본금별:
44.21% (9 089.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|492
|EURJPY-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|365
|USDCHF-VIP
|254
|AUDSGD-VIP
|196
|AUDCAD-VIP
|190
|AUDUSD-VIP
|111
|AUDCHF-VIP
|81
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|626
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|609
|AUDSGD-VIP
|218
|AUDCAD-VIP
|437
|AUDUSD-VIP
|474
|AUDCHF-VIP
|419
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|39K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +546.99 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +105.96 USD
연속 최대 손실: -652.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음