Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 273
이익 거래:
1 843 (81.08%)
손실 거래:
430 (18.92%)
최고의 거래:
546.99 USD
최악의 거래:
-130.89 USD
총 수익:
10 588.84 USD (460 502 pips)
총 손실:
-4 791.13 USD (280 081 pips)
연속 최대 이익:
38 (105.96 USD)
연속 최대 이익:
710.83 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.56%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
8.45
롱(주식매수):
1 146 (50.42%)
숏(주식차입매도):
1 127 (49.58%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
5.75 USD
평균 손실:
-11.14 USD
연속 최대 손실:
6 (-652.51 USD)
연속 최대 손실:
-652.51 USD (6)
월별 성장률:
2.06%
연간 예측:
24.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
686.24 USD (2.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.84% (686.24 USD)
자본금별:
44.21% (9 089.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 492
EURJPY-VIP 399
GBPNZD-VIP 365
USDCHF-VIP 254
AUDSGD-VIP 196
AUDCAD-VIP 190
AUDUSD-VIP 111
AUDCHF-VIP 81
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 626
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 609
AUDSGD-VIP 218
AUDCAD-VIP 437
AUDUSD-VIP 474
AUDCHF-VIP 419
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 39K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +546.99 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +105.96 USD
연속 최대 손실: -652.51 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

