Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 28%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 217
Прибыльных трейдов:
1 797 (81.05%)
Убыточных трейдов:
420 (18.94%)
Лучший трейд:
546.99 USD
Худший трейд:
-130.89 USD
Общая прибыль:
10 345.15 USD (449 412 pips)
Общий убыток:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (105.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
710.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.20
Длинных трейдов:
1 106 (49.89%)
Коротких трейдов:
1 111 (50.11%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
2.54 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-11.23 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-652.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.51 USD (6)
Прирост в месяц:
3.66%
Годовой прогноз:
44.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
686.24 USD (2.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (686.24 USD)
По эквити:
43.80% (8 980.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 463
EURJPY-VIP 397
GBPNZD-VIP 355
USDCHF-VIP 246
AUDSGD-VIP 195
AUDCAD-VIP 187
AUDUSD-VIP 110
AUDCHF-VIP 79
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 983
EURJPY-VIP 624
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 564
AUDSGD-VIP 217
AUDCAD-VIP 431
AUDUSD-VIP 470
AUDCHF-VIP 403
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 36K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +546.99 USD
Худший трейд: -131 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +105.96 USD
Макс. убыток в серии: -652.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
