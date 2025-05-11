- Прирост
Всего трейдов:
2 217
Прибыльных трейдов:
1 797 (81.05%)
Убыточных трейдов:
420 (18.94%)
Лучший трейд:
546.99 USD
Худший трейд:
-130.89 USD
Общая прибыль:
10 345.15 USD (449 412 pips)
Общий убыток:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (105.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
710.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.20
Длинных трейдов:
1 106 (49.89%)
Коротких трейдов:
1 111 (50.11%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
2.54 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-11.23 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-652.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.51 USD (6)
Прирост в месяц:
3.66%
Годовой прогноз:
44.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
686.24 USD (2.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (686.24 USD)
По эквити:
43.80% (8 980.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|463
|EURJPY-VIP
|397
|GBPNZD-VIP
|355
|USDCHF-VIP
|246
|AUDSGD-VIP
|195
|AUDCAD-VIP
|187
|AUDUSD-VIP
|110
|AUDCHF-VIP
|79
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|983
|EURJPY-VIP
|624
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|564
|AUDSGD-VIP
|217
|AUDCAD-VIP
|431
|AUDUSD-VIP
|470
|AUDCHF-VIP
|403
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|36K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
