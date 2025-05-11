SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 220
Transacciones Rentables:
1 800 (81.08%)
Transacciones Irrentables:
420 (18.92%)
Mejor transacción:
546.99 USD
Peor transacción:
-130.89 USD
Beneficio Bruto:
10 350.26 USD (449 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (105.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
710.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.31%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
8.21
Transacciones Largas:
1 108 (49.91%)
Transacciones Cortas:
1 112 (50.09%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
2.54 USD
Beneficio medio:
5.75 USD
Pérdidas medias:
-11.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-652.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-652.51 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.73%
Pronóstico anual:
33.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
686.24 USD (2.84%)
Reducción relativa:
De balance:
2.84% (686.24 USD)
De fondos:
43.80% (8 980.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 463
EURJPY-VIP 399
GBPNZD-VIP 356
USDCHF-VIP 246
AUDSGD-VIP 195
AUDCAD-VIP 187
AUDUSD-VIP 110
AUDCHF-VIP 79
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 983
EURJPY-VIP 626
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 564
AUDSGD-VIP 217
AUDCAD-VIP 431
AUDUSD-VIP 470
AUDCHF-VIP 403
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 36K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +546.99 USD
Peor transacción: -131 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +105.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -652.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada