Total de Trades:
2 220
Transacciones Rentables:
1 800 (81.08%)
Transacciones Irrentables:
420 (18.92%)
Mejor transacción:
546.99 USD
Peor transacción:
-130.89 USD
Beneficio Bruto:
10 350.26 USD (449 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (105.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
710.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.31%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
8.21
Transacciones Largas:
1 108 (49.91%)
Transacciones Cortas:
1 112 (50.09%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
2.54 USD
Beneficio medio:
5.75 USD
Pérdidas medias:
-11.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-652.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-652.51 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.73%
Pronóstico anual:
33.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
686.24 USD (2.84%)
Reducción relativa:
De balance:
2.84% (686.24 USD)
De fondos:
43.80% (8 980.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|463
|EURJPY-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|356
|USDCHF-VIP
|246
|AUDSGD-VIP
|195
|AUDCAD-VIP
|187
|AUDUSD-VIP
|110
|AUDCHF-VIP
|79
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|983
|EURJPY-VIP
|626
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|564
|AUDSGD-VIP
|217
|AUDCAD-VIP
|431
|AUDUSD-VIP
|470
|AUDCHF-VIP
|403
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|36K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +546.99 USD
Peor transacción: -131 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +105.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -652.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
