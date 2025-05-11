- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 218
盈利交易:
1 798 (81.06%)
亏损交易:
420 (18.94%)
最好交易:
546.99 USD
最差交易:
-130.89 USD
毛利:
10 346.26 USD (449 492 pips)
毛利亏损:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
最大连续赢利:
38 (105.96 USD)
最大连续盈利:
710.83 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.31%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
4 天
采收率:
8.20
长期交易:
1 107 (49.91%)
短期交易:
1 111 (50.09%)
利润因子:
2.19
预期回报:
2.54 USD
平均利润:
5.75 USD
平均损失:
-11.23 USD
最大连续失误:
6 (-652.51 USD)
最大连续亏损:
-652.51 USD (6)
每月增长:
2.97%
年度预测:
35.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
686.24 USD (2.84%)
相对跌幅:
结余:
2.84% (686.24 USD)
净值:
43.80% (8 980.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|463
|EURJPY-VIP
|398
|GBPNZD-VIP
|355
|USDCHF-VIP
|246
|AUDSGD-VIP
|195
|AUDCAD-VIP
|187
|AUDUSD-VIP
|110
|AUDCHF-VIP
|79
|CHFJPY-VIP
|73
|USDSGD-VIP
|38
|AUDJPY-VIP
|34
|EURCHF-VIP
|22
|CADCHF-VIP
|18
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|983
|EURJPY-VIP
|625
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|564
|AUDSGD-VIP
|217
|AUDCAD-VIP
|431
|AUDUSD-VIP
|470
|AUDCHF-VIP
|403
|CHFJPY-VIP
|105
|USDSGD-VIP
|124
|AUDJPY-VIP
|92
|EURCHF-VIP
|173
|CADCHF-VIP
|233
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|26K
|GBPNZD-VIP
|36K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|17K
|CHFJPY-VIP
|7.5K
|USDSGD-VIP
|6.3K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|CADCHF-VIP
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +546.99 USD
最差交易: -131 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +105.96 USD
最大连续亏损: -652.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论