信号部分
信号 / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M_2M VT071

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
增长自 2025 28%
VTMarkets-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 218
盈利交易:
1 798 (81.06%)
亏损交易:
420 (18.94%)
最好交易:
546.99 USD
最差交易:
-130.89 USD
毛利:
10 346.26 USD (449 492 pips)
毛利亏损:
-4 716.44 USD (275 310 pips)
最大连续赢利:
38 (105.96 USD)
最大连续盈利:
710.83 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.31%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
4 天
采收率:
8.20
长期交易:
1 107 (49.91%)
短期交易:
1 111 (50.09%)
利润因子:
2.19
预期回报:
2.54 USD
平均利润:
5.75 USD
平均损失:
-11.23 USD
最大连续失误:
6 (-652.51 USD)
最大连续亏损:
-652.51 USD (6)
每月增长:
2.97%
年度预测:
35.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
686.24 USD (2.84%)
相对跌幅:
结余:
2.84% (686.24 USD)
净值:
43.80% (8 980.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 463
EURJPY-VIP 398
GBPNZD-VIP 355
USDCHF-VIP 246
AUDSGD-VIP 195
AUDCAD-VIP 187
AUDUSD-VIP 110
AUDCHF-VIP 79
CHFJPY-VIP 73
USDSGD-VIP 38
AUDJPY-VIP 34
EURCHF-VIP 22
CADCHF-VIP 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 983
EURJPY-VIP 625
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 564
AUDSGD-VIP 217
AUDCAD-VIP 431
AUDUSD-VIP 470
AUDCHF-VIP 403
CHFJPY-VIP 105
USDSGD-VIP 124
AUDJPY-VIP 92
EURCHF-VIP 173
CADCHF-VIP 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 26K
GBPNZD-VIP 36K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 17K
CHFJPY-VIP 7.5K
USDSGD-VIP 6.3K
AUDJPY-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 6.5K
CADCHF-VIP 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +546.99 USD
最差交易: -131 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +105.96 USD
最大连续亏损: -652.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册