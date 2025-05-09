- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
49 (80.32%)
損失トレード:
12 (19.67%)
ベストトレード:
24.60 USD
最悪のトレード:
-15.09 USD
総利益:
174.78 USD (10 798 pips)
総損失:
-82.71 USD (7 692 pips)
最大連続の勝ち:
15 (46.33 USD)
最大連続利益:
46.33 USD (15)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
48.64%
最大入金額:
34.26%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
33 (54.10%)
短いトレード:
28 (45.90%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
3.57 USD
平均損失:
-6.89 USD
最大連続の負け:
2 (-23.69 USD)
最大連続損失:
-23.69 USD (2)
月間成長:
1.77%
年間予想:
21.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.12 USD
最大の:
23.69 USD (3.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.13% (23.69 USD)
エクイティによる:
11.56% (88.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD#
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD#
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.60 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.33 USD
最大連続損失: -23.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
