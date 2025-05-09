- 자본
- 축소
트레이드:
65
이익 거래:
53 (81.53%)
손실 거래:
12 (18.46%)
최고의 거래:
24.60 USD
최악의 거래:
-15.09 USD
총 수익:
180.85 USD (11 402 pips)
총 손실:
-82.71 USD (7 692 pips)
연속 최대 이익:
15 (46.33 USD)
연속 최대 이익:
46.33 USD (15)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
48.64%
최대 입금량:
34.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.14
롱(주식매수):
36 (55.38%)
숏(주식차입매도):
29 (44.62%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
1.51 USD
평균 이익:
3.41 USD
평균 손실:
-6.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-23.69 USD)
연속 최대 손실:
-23.69 USD (2)
월별 성장률:
1.74%
연간 예측:
21.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.12 USD
최대한의:
23.69 USD (3.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.13% (23.69 USD)
자본금별:
11.56% (88.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD#
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD#
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.60 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +46.33 USD
연속 최대 손실: -23.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-Real 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
841
USD
USD
35
100%
65
81%
49%
2.18
1.51
USD
USD
12%
1:30