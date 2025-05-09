- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
49 (80.32%)
亏损交易:
12 (19.67%)
最好交易:
24.60 USD
最差交易:
-15.09 USD
毛利:
174.78 USD (10 798 pips)
毛利亏损:
-82.71 USD (7 692 pips)
最大连续赢利:
15 (46.33 USD)
最大连续盈利:
46.33 USD (15)
夏普比率:
0.24
交易活动:
47.63%
最大入金加载:
34.26%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.89
长期交易:
33 (54.10%)
短期交易:
28 (45.90%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.51 USD
平均利润:
3.57 USD
平均损失:
-6.89 USD
最大连续失误:
2 (-23.69 USD)
最大连续亏损:
-23.69 USD (2)
每月增长:
1.77%
年度预测:
21.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.12 USD
最大值:
23.69 USD (3.13%)
相对跌幅:
结余:
3.13% (23.69 USD)
净值:
11.56% (88.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD#
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD#
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.60 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +46.33 USD
最大连续亏损: -23.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
