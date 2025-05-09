СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XM market
Robert Dzurek

XM market

Robert Dzurek
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
49 (80.32%)
Убыточных трейдов:
12 (19.67%)
Лучший трейд:
24.60 USD
Худший трейд:
-15.09 USD
Общая прибыль:
174.78 USD (10 798 pips)
Общий убыток:
-82.71 USD (7 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (46.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.33 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
47.63%
Макс. загрузка депозита:
34.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.89
Длинных трейдов:
33 (54.10%)
Коротких трейдов:
28 (45.90%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
1.51 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-6.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-23.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.69 USD (2)
Прирост в месяц:
1.77%
Годовой прогноз:
21.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.12 USD
Максимальная:
23.69 USD (3.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (23.69 USD)
По эквити:
11.56% (88.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 92
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.60 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.33 USD
Макс. убыток в серии: -23.69 USD

