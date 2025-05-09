- Прирост
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
49 (80.32%)
Убыточных трейдов:
12 (19.67%)
Лучший трейд:
24.60 USD
Худший трейд:
-15.09 USD
Общая прибыль:
174.78 USD (10 798 pips)
Общий убыток:
-82.71 USD (7 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (46.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.33 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
47.63%
Макс. загрузка депозита:
34.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.89
Длинных трейдов:
33 (54.10%)
Коротких трейдов:
28 (45.90%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
1.51 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-6.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-23.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.69 USD (2)
Прирост в месяц:
1.77%
Годовой прогноз:
21.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.12 USD
Максимальная:
23.69 USD (3.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (23.69 USD)
По эквити:
11.56% (88.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD#
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD#
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
