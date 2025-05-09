- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
49 (80.32%)
Negociações com perda:
12 (19.67%)
Melhor negociação:
24.60 USD
Pior negociação:
-15.09 USD
Lucro bruto:
174.78 USD (10 798 pips)
Perda bruta:
-82.71 USD (7 692 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (46.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.33 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
48.64%
Depósito máximo carregado:
34.26%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
33 (54.10%)
Negociações curtas:
28 (45.90%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
3.57 USD
Perda média:
-6.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-23.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.69 USD (2)
Crescimento mensal:
1.77%
Previsão anual:
21.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.12 USD
Máximo:
23.69 USD (3.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.13% (23.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.56% (88.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD#
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD#
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.60 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.33 USD
Máxima perda consecutiva: -23.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
835
USD
USD
32
100%
61
80%
49%
2.11
1.51
USD
USD
12%
1:30