Robert Dzurek

XM market

Robert Dzurek
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
33 (82.50%)
Loss Trade:
7 (17.50%)
Best Trade:
24.60 USD
Worst Trade:
-15.09 USD
Profitto lordo:
115.93 USD (7 114 pips)
Perdita lorda:
-58.49 USD (5 273 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (46.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.33 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
36.73%
Massimo carico di deposito:
34.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
20 (50.00%)
Short Trade:
20 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-8.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.69 USD (2)
Crescita mensile:
2.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.12 USD
Massimale:
23.69 USD (3.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (23.69 USD)
Per equità:
11.56% (88.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# 57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.60 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.33 USD
Massima perdita consecutiva: -23.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 02:43
Share of trading days is too low
2025.08.12 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.12 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 13:51
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 15.85% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
XM market
30USD al mese
8%
0
0
USD
800
USD
19
100%
40
82%
37%
1.98
1.44
USD
12%
1:30
