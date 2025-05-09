SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XM market
Robert Dzurek

XM market

Robert Dzurek
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
49 (80.32%)
Verlusttrades:
12 (19.67%)
Bester Trade:
24.60 USD
Schlechtester Trade:
-15.09 USD
Bruttoprofit:
174.78 USD (10 798 pips)
Bruttoverlust:
-82.71 USD (7 692 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (46.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.33 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
48.64%
Max deposit load:
34.26%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
33 (54.10%)
Short-Positionen:
28 (45.90%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-23.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.69 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.77%
Jahresprognose:
21.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.12 USD
Maximaler:
23.69 USD (3.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.13% (23.69 USD)
Kapital:
11.56% (88.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD# 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD# 92
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD# 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.60 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.