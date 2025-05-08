シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_10YR VT068
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_10YR VT068

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
620 (80.83%)
損失トレード:
147 (19.17%)
ベストトレード:
1 435.34 USD
最悪のトレード:
-236.25 USD
総利益:
5 703.60 USD (169 226 pips)
総損失:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
最大連続の勝ち:
27 (77.05 USD)
最大連続利益:
2 005.39 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.60
長いトレード:
360 (46.94%)
短いトレード:
407 (53.06%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
4.52 USD
平均利益:
9.20 USD
平均損失:
-15.21 USD
最大連続の負け:
8 (-1 268.30 USD)
最大連続損失:
-1 268.30 USD (8)
月間成長:
1.57%
年間予想:
19.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 336.43 USD (5.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.46% (1 336.43 USD)
エクイティによる:
25.50% (5 120.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 207
NZDCAD-VIP 69
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
AUDUSD-VIP 32
AUDNZD-VIP 24
NZDUSD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCNH-VIP 67
EURJPY-VIP 339
NZDCAD-VIP 316
AUDCAD-VIP 335
USDCHF-VIP 668
AUDUSD-VIP 286
AUDNZD-VIP 706
NZDUSD-VIP 198
EURCHF-VIP 195
AUDCHF-VIP 150
CADCHF-VIP 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCNH-VIP 4.3K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 11K
AUDNZD-VIP -18K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 3.3K
CADCHF-VIP -195
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 435.34 USD
最悪のトレード: -236 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +77.05 USD
最大連続損失: -1 268.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.07.17 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 02:25
Share of trading days is too low
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください