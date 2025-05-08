- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
620 (80.83%)
損失トレード:
147 (19.17%)
ベストトレード:
1 435.34 USD
最悪のトレード:
-236.25 USD
総利益:
5 703.60 USD (169 226 pips)
総損失:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
最大連続の勝ち:
27 (77.05 USD)
最大連続利益:
2 005.39 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.60
長いトレード:
360 (46.94%)
短いトレード:
407 (53.06%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
4.52 USD
平均利益:
9.20 USD
平均損失:
-15.21 USD
最大連続の負け:
8 (-1 268.30 USD)
最大連続損失:
-1 268.30 USD (8)
月間成長:
1.57%
年間予想:
19.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 336.43 USD (5.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.46% (1 336.43 USD)
エクイティによる:
25.50% (5 120.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|207
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|AUDUSD-VIP
|32
|AUDNZD-VIP
|24
|NZDUSD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCNH-VIP
|67
|EURJPY-VIP
|339
|NZDCAD-VIP
|316
|AUDCAD-VIP
|335
|USDCHF-VIP
|668
|AUDUSD-VIP
|286
|AUDNZD-VIP
|706
|NZDUSD-VIP
|198
|EURCHF-VIP
|195
|AUDCHF-VIP
|150
|CADCHF-VIP
|207
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCNH-VIP
|4.3K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|NZDUSD-VIP
|8.4K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDCHF-VIP
|3.3K
|CADCHF-VIP
|-195
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 435.34 USD
最悪のトレード: -236 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +77.05 USD
最大連続損失: -1 268.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
