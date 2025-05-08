SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_10YR VT068
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_10YR VT068

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
767
Transacciones Rentables:
620 (80.83%)
Transacciones Irrentables:
147 (19.17%)
Mejor transacción:
1 435.34 USD
Peor transacción:
-236.25 USD
Beneficio Bruto:
5 703.60 USD (169 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (77.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 005.39 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.23%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.60
Transacciones Largas:
360 (46.94%)
Transacciones Cortas:
407 (53.06%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
4.52 USD
Beneficio medio:
9.20 USD
Pérdidas medias:
-15.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 268.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 268.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.57%
Pronóstico anual:
19.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 336.43 USD (5.46%)
Reducción relativa:
De balance:
5.46% (1 336.43 USD)
De fondos:
25.50% (5 120.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 207
NZDCAD-VIP 69
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
AUDUSD-VIP 32
AUDNZD-VIP 24
NZDUSD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCNH-VIP 67
EURJPY-VIP 339
NZDCAD-VIP 316
AUDCAD-VIP 335
USDCHF-VIP 668
AUDUSD-VIP 286
AUDNZD-VIP 706
NZDUSD-VIP 198
EURCHF-VIP 195
AUDCHF-VIP 150
CADCHF-VIP 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCNH-VIP 4.3K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 11K
AUDNZD-VIP -18K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 3.3K
CADCHF-VIP -195
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 435.34 USD
Peor transacción: -236 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +77.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 268.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.07.17 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 02:25
Share of trading days is too low
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
STEVE RKDM_10YR VT068
30 USD al mes
17%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
767
80%
100%
2.55
4.52
USD
25%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.