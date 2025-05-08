- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
766
盈利交易:
619 (80.80%)
亏损交易:
147 (19.19%)
最好交易:
1 435.34 USD
最差交易:
-236.25 USD
毛利:
5 700.19 USD (168 980 pips)
毛利亏损:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
最大连续赢利:
27 (77.05 USD)
最大连续盈利:
2 005.39 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.59
长期交易:
360 (47.00%)
短期交易:
406 (53.00%)
利润因子:
2.55
预期回报:
4.52 USD
平均利润:
9.21 USD
平均损失:
-15.21 USD
最大连续失误:
8 (-1 268.30 USD)
最大连续亏损:
-1 268.30 USD (8)
每月增长:
4.81%
年度预测:
58.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 336.43 USD (5.46%)
相对跌幅:
结余:
5.46% (1 336.43 USD)
净值:
25.50% (5 120.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|207
|NZDCAD-VIP
|68
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|AUDUSD-VIP
|32
|AUDNZD-VIP
|24
|NZDUSD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCNH-VIP
|67
|EURJPY-VIP
|339
|NZDCAD-VIP
|313
|AUDCAD-VIP
|335
|USDCHF-VIP
|668
|AUDUSD-VIP
|286
|AUDNZD-VIP
|706
|NZDUSD-VIP
|198
|EURCHF-VIP
|195
|AUDCHF-VIP
|150
|CADCHF-VIP
|207
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCNH-VIP
|4.3K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|NZDUSD-VIP
|8.4K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDCHF-VIP
|3.3K
|CADCHF-VIP
|-195
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 435.34 USD
最差交易: -236 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +77.05 USD
最大连续亏损: -1 268.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
33
100%
766
80%
100%
2.54
4.52
USD
USD
25%
1:500