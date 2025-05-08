信号部分
信号 / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_10YR VT068
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_10YR VT068

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
766
盈利交易:
619 (80.80%)
亏损交易:
147 (19.19%)
最好交易:
1 435.34 USD
最差交易:
-236.25 USD
毛利:
5 700.19 USD (168 980 pips)
毛利亏损:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
最大连续赢利:
27 (77.05 USD)
最大连续盈利:
2 005.39 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.59
长期交易:
360 (47.00%)
短期交易:
406 (53.00%)
利润因子:
2.55
预期回报:
4.52 USD
平均利润:
9.21 USD
平均损失:
-15.21 USD
最大连续失误:
8 (-1 268.30 USD)
最大连续亏损:
-1 268.30 USD (8)
每月增长:
4.81%
年度预测:
58.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 336.43 USD (5.46%)
相对跌幅:
结余:
5.46% (1 336.43 USD)
净值:
25.50% (5 120.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 207
NZDCAD-VIP 68
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
AUDUSD-VIP 32
AUDNZD-VIP 24
NZDUSD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCNH-VIP 67
EURJPY-VIP 339
NZDCAD-VIP 313
AUDCAD-VIP 335
USDCHF-VIP 668
AUDUSD-VIP 286
AUDNZD-VIP 706
NZDUSD-VIP 198
EURCHF-VIP 195
AUDCHF-VIP 150
CADCHF-VIP 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCNH-VIP 4.3K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 11K
AUDNZD-VIP -18K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 3.3K
CADCHF-VIP -195
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 435.34 USD
最差交易: -236 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +77.05 USD
最大连续亏损: -1 268.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.07.17 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 02:25
Share of trading days is too low
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
