- 자본
- 축소
트레이드:
782
이익 거래:
632 (80.81%)
손실 거래:
150 (19.18%)
최고의 거래:
1 435.34 USD
최악의 거래:
-236.25 USD
총 수익:
5 817.71 USD (172 628 pips)
총 손실:
-2 248.95 USD (99 629 pips)
연속 최대 이익:
27 (77.05 USD)
연속 최대 이익:
2 005.39 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.66%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.67
롱(주식매수):
368 (47.06%)
숏(주식차입매도):
414 (52.94%)
수익 요인:
2.59
기대수익:
4.56 USD
평균 이익:
9.21 USD
평균 손실:
-14.99 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 268.30 USD)
연속 최대 손실:
-1 268.30 USD (8)
월별 성장률:
2.18%
연간 예측:
26.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 336.43 USD (5.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.46% (1 336.43 USD)
자본금별:
25.50% (5 120.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|52
|AUDUSD-VIP
|32
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|21
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCNH-VIP
|67
|EURJPY-VIP
|345
|NZDCAD-VIP
|324
|AUDCAD-VIP
|338
|USDCHF-VIP
|736
|AUDUSD-VIP
|286
|NZDUSD-VIP
|214
|AUDNZD-VIP
|706
|EURCHF-VIP
|194
|AUDCHF-VIP
|150
|CADCHF-VIP
|207
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCNH-VIP
|4.3K
|EURJPY-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9.2K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.1K
|AUDCHF-VIP
|3.3K
|CADCHF-VIP
|-195
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 435.34 USD
최악의 거래: -236 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +77.05 USD
연속 최대 손실: -1 268.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
35
100%
782
80%
100%
2.58
4.56
USD
USD
25%
1:500