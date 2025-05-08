- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
620 (80.83%)
Negociações com perda:
147 (19.17%)
Melhor negociação:
1 435.34 USD
Pior negociação:
-236.25 USD
Lucro bruto:
5 703.60 USD (169 226 pips)
Perda bruta:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (77.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 005.39 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.60
Negociações longas:
360 (46.94%)
Negociações curtas:
407 (53.06%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
4.52 USD
Lucro médio:
9.20 USD
Perda média:
-15.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 268.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 268.30 USD (8)
Crescimento mensal:
1.57%
Previsão anual:
19.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 336.43 USD (5.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.46% (1 336.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.50% (5 120.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|207
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|AUDUSD-VIP
|32
|AUDNZD-VIP
|24
|NZDUSD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCNH-VIP
|67
|EURJPY-VIP
|339
|NZDCAD-VIP
|316
|AUDCAD-VIP
|335
|USDCHF-VIP
|668
|AUDUSD-VIP
|286
|AUDNZD-VIP
|706
|NZDUSD-VIP
|198
|EURCHF-VIP
|195
|AUDCHF-VIP
|150
|CADCHF-VIP
|207
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCNH-VIP
|4.3K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|NZDUSD-VIP
|8.4K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDCHF-VIP
|3.3K
|CADCHF-VIP
|-195
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 435.34 USD
Pior negociação: -236 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +77.05 USD
Máxima perda consecutiva: -1 268.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
767
80%
100%
2.55
4.52
USD
USD
25%
1:500