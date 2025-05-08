SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_10YR VT068
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_10YR VT068

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
620 (80.83%)
Negociações com perda:
147 (19.17%)
Melhor negociação:
1 435.34 USD
Pior negociação:
-236.25 USD
Lucro bruto:
5 703.60 USD (169 226 pips)
Perda bruta:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (77.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 005.39 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.60
Negociações longas:
360 (46.94%)
Negociações curtas:
407 (53.06%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
4.52 USD
Lucro médio:
9.20 USD
Perda média:
-15.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 268.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 268.30 USD (8)
Crescimento mensal:
1.57%
Previsão anual:
19.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 336.43 USD (5.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.46% (1 336.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.50% (5 120.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 207
NZDCAD-VIP 69
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
AUDUSD-VIP 32
AUDNZD-VIP 24
NZDUSD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCNH-VIP 67
EURJPY-VIP 339
NZDCAD-VIP 316
AUDCAD-VIP 335
USDCHF-VIP 668
AUDUSD-VIP 286
AUDNZD-VIP 706
NZDUSD-VIP 198
EURCHF-VIP 195
AUDCHF-VIP 150
CADCHF-VIP 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCNH-VIP 4.3K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 11K
AUDNZD-VIP -18K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 3.3K
CADCHF-VIP -195
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 435.34 USD
Pior negociação: -236 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +77.05 USD
Máxima perda consecutiva: -1 268.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.17 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 02:25
Share of trading days is too low
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
STEVE RKDM_10YR VT068
30 USD por mês
17%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
767
80%
100%
2.55
4.52
USD
25%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.