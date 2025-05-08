СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_10YR VT068
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_10YR VT068

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
766
Прибыльных трейдов:
619 (80.80%)
Убыточных трейдов:
147 (19.19%)
Лучший трейд:
1 435.34 USD
Худший трейд:
-236.25 USD
Общая прибыль:
5 700.19 USD (168 980 pips)
Общий убыток:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (77.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 005.39 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
360 (47.00%)
Коротких трейдов:
406 (53.00%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
4.52 USD
Средняя прибыль:
9.21 USD
Средний убыток:
-15.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 268.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 268.30 USD (8)
Прирост в месяц:
4.81%
Годовой прогноз:
58.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 336.43 USD (5.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (1 336.43 USD)
По эквити:
25.50% (5 120.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 207
NZDCAD-VIP 68
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
AUDUSD-VIP 32
AUDNZD-VIP 24
NZDUSD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCNH-VIP 67
EURJPY-VIP 339
NZDCAD-VIP 313
AUDCAD-VIP 335
USDCHF-VIP 668
AUDUSD-VIP 286
AUDNZD-VIP 706
NZDUSD-VIP 198
EURCHF-VIP 195
AUDCHF-VIP 150
CADCHF-VIP 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCNH-VIP 4.3K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 11K
AUDNZD-VIP -18K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 3.3K
CADCHF-VIP -195
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 435.34 USD
Худший трейд: -236 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.05 USD
Макс. убыток в серии: -1 268.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.17 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 02:25
Share of trading days is too low
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
