Всего трейдов:
766
Прибыльных трейдов:
619 (80.80%)
Убыточных трейдов:
147 (19.19%)
Лучший трейд:
1 435.34 USD
Худший трейд:
-236.25 USD
Общая прибыль:
5 700.19 USD (168 980 pips)
Общий убыток:
-2 235.56 USD (98 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (77.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 005.39 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
360 (47.00%)
Коротких трейдов:
406 (53.00%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
4.52 USD
Средняя прибыль:
9.21 USD
Средний убыток:
-15.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 268.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 268.30 USD (8)
Прирост в месяц:
4.81%
Годовой прогноз:
58.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 336.43 USD (5.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (1 336.43 USD)
По эквити:
25.50% (5 120.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|207
|NZDCAD-VIP
|68
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|AUDUSD-VIP
|32
|AUDNZD-VIP
|24
|NZDUSD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCNH-VIP
|67
|EURJPY-VIP
|339
|NZDCAD-VIP
|313
|AUDCAD-VIP
|335
|USDCHF-VIP
|668
|AUDUSD-VIP
|286
|AUDNZD-VIP
|706
|NZDUSD-VIP
|198
|EURCHF-VIP
|195
|AUDCHF-VIP
|150
|CADCHF-VIP
|207
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCNH-VIP
|4.3K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|NZDUSD-VIP
|8.4K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDCHF-VIP
|3.3K
|CADCHF-VIP
|-195
Лучший трейд: +1 435.34 USD
Худший трейд: -236 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.05 USD
Макс. убыток в серии: -1 268.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
