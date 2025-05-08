SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_10YR VT068
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_10YR VT068

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
509
Profit Trade:
418 (82.12%)
Loss Trade:
91 (17.88%)
Best Trade:
110.89 USD
Worst Trade:
-24.21 USD
Profitto lordo:
2 262.53 USD (109 688 pips)
Perdita lorda:
-455.99 USD (49 757 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (77.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.65
Long Trade:
236 (46.37%)
Short Trade:
273 (53.63%)
Fattore di profitto:
4.96
Profitto previsto:
3.55 USD
Profitto medio:
5.41 USD
Perdita media:
-5.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.93 USD (4)
Crescita mensile:
1.97%
Previsione annuale:
24.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.93 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (60.93 USD)
Per equità:
4.57% (931.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCNH-VIP 195
EURJPY-VIP 129
NZDCAD-VIP 44
AUDCAD-VIP 36
USDCHF-VIP 33
AUDUSD-VIP 24
NZDUSD-VIP 19
EURCHF-VIP 16
AUDNZD-VIP 7
AUDCHF-VIP 5
CADCHF-VIP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCNH-VIP 55
EURJPY-VIP 180
NZDCAD-VIP 195
AUDCAD-VIP 218
USDCHF-VIP 503
AUDUSD-VIP 217
NZDUSD-VIP 161
EURCHF-VIP 148
AUDNZD-VIP 39
AUDCHF-VIP 84
CADCHF-VIP 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCNH-VIP 1.2K
EURJPY-VIP 8.4K
NZDCAD-VIP 8.9K
AUDCAD-VIP 6.6K
USDCHF-VIP 10K
AUDUSD-VIP 8.5K
NZDUSD-VIP 7.4K
EURCHF-VIP 6.4K
AUDNZD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 868
CADCHF-VIP 340
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.89 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +77.05 USD
Massima perdita consecutiva: -60.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.17 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 02:25
Share of trading days is too low
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STEVE RKDM_10YR VT068
30USD al mese
9%
0
0
USD
20K
USD
20
100%
509
82%
100%
4.96
3.55
USD
5%
1:500
