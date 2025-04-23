シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Utrega Trading Signals
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
Earnex-Trade
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
435
利益トレード:
294 (67.58%)
損失トレード:
141 (32.41%)
ベストトレード:
16 167.93 USD
最悪のトレード:
-8 854.94 USD
総利益:
666 236.29 USD (76 831 pips)
総損失:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
最大連続の勝ち:
16 (19 647.23 USD)
最大連続利益:
36 251.76 USD (13)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
61.46%
最大入金額:
91.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
187 (42.99%)
短いトレード:
248 (57.01%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
145.22 USD
平均利益:
2 266.11 USD
平均損失:
-4 277.07 USD
最大連続の負け:
10 (-32 391.38 USD)
最大連続損失:
-32 391.38 USD (10)
月間成長:
-8.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
41 153.77 USD
最大の:
69 197.52 USD (18.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.38% (69 153.40 USD)
エクイティによる:
6.42% (27 739.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDraw 73
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 53
USDJPYraw 46
CHFJPYraw 19
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 15
NZDJPYraw 14
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 10
AUDNZDraw 9
USDCHFraw 8
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPJPYraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
CADJPYraw 3
WTIUSDraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
EURCHFraw 2
GBPJPY.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDraw 22K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 33K
USDJPYraw -32K
CHFJPYraw -22K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw 9.5K
NZDJPYraw -1.8K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -24K
AUDNZDraw -11K
USDCHFraw -302
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
XAGUSDraw 23K
GBPJPYraw 4.6K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
CADJPYraw 6.2K
WTIUSDraw -12K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
EURCHFraw 1.7K
GBPJPY.m 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDraw 3.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2K
USDJPYraw -1.3K
CHFJPYraw -3.9K
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 2.4K
NZDJPYraw -412
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.5K
AUDNZDraw -29
USDCHFraw -110
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
XAGUSDraw 1K
GBPJPYraw 866
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
CADJPYraw 1.8K
WTIUSDraw -3.7K
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
EURCHFraw 457
GBPJPY.m 67
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16 167.93 USD
最悪のトレード: -8 855 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +19 647.23 USD
最大連続損失: -32 391.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Earnex-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Utrega Manual Trading Signals
レビューなし
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
