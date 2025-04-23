SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Utrega Trading Signals
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Earnex-Trade
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
396
Kârla kapanan işlemler:
282 (71.21%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (28.79%)
En iyi işlem:
16 167.93 USD
En kötü işlem:
-8 854.94 USD
Brüt kâr:
590 451.13 USD (63 689 pips)
Brüt zarar:
-503 358.45 USD (46 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19 647.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36 251.76 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
53.32%
Maks. mevduat yükü:
91.53%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
182 (45.96%)
Satış işlemleri:
214 (54.04%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
219.93 USD
Ortalama kâr:
2 093.80 USD
Ortalama zarar:
-4 415.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28 240.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28 240.77 USD (5)
Aylık büyüme:
2.68%
Yıllık tahmin:
32.52%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 153.77 USD
Maksimum:
69 197.52 USD (18.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.38% (69 153.40 USD)
Varlığa göre:
6.42% (27 739.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDraw 71
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 49
USDJPYraw 36
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 13
NZDJPYraw 13
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 9
USDCHFraw 8
AUDNZDraw 7
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
CHFJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
GBPJPYraw 3
WTIUSDraw 2
CADJPYraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
GBPJPY.m 1
EURCHFraw 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDraw 17K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 37K
USDJPYraw -23K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw -2.5K
NZDJPYraw -8.7K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -23K
USDCHFraw -302
AUDNZDraw -1.2K
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
CHFJPYraw 19K
XAGUSDraw 23K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
GBPJPYraw 3.9K
WTIUSDraw -12K
CADJPYraw -4.9K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
GBPJPY.m 4.3K
EURCHFraw -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDraw 2.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2.3K
USDJPYraw -595
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 94
NZDJPYraw -1.5K
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.2K
USDCHFraw -110
AUDNZDraw 1.2K
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
CHFJPYraw 2.2K
XAGUSDraw 1K
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
GBPJPYraw 610
WTIUSDraw -3.7K
CADJPYraw -274
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
GBPJPY.m 67
EURCHFraw -390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 167.93 USD
En kötü işlem: -8 855 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +19 647.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -28 240.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Earnex-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Utrega Manual Trading Signals
İnceleme yok
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 10:35
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 04:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 10:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 10:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
