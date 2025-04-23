SignauxSections
Alexander James Buxton

0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
Earnex-Trade
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
396
Bénéfice trades:
282 (71.21%)
Perte trades:
114 (28.79%)
Meilleure transaction:
16 167.93 USD
Pire transaction:
-8 854.94 USD
Bénéfice brut:
590 451.13 USD (63 689 pips)
Perte brute:
-503 358.45 USD (46 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (19 647.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36 251.76 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
53.32%
Charge de dépôt maximale:
91.53%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
182 (45.96%)
Courts trades:
214 (54.04%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
219.93 USD
Bénéfice moyen:
2 093.80 USD
Perte moyenne:
-4 415.43 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-28 240.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-28 240.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.14%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41 153.77 USD
Maximal:
69 197.52 USD (18.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.38% (69 153.40 USD)
Par fonds propres:
6.42% (27 739.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDraw 71
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 49
USDJPYraw 36
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 13
NZDJPYraw 13
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 9
USDCHFraw 8
AUDNZDraw 7
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
CHFJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
GBPJPYraw 3
WTIUSDraw 2
CADJPYraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
GBPJPY.m 1
EURCHFraw 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDraw 17K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 37K
USDJPYraw -23K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw -2.5K
NZDJPYraw -8.7K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -23K
USDCHFraw -302
AUDNZDraw -1.2K
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
CHFJPYraw 19K
XAGUSDraw 23K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
GBPJPYraw 3.9K
WTIUSDraw -12K
CADJPYraw -4.9K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
GBPJPY.m 4.3K
EURCHFraw -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDraw 2.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2.3K
USDJPYraw -595
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 94
NZDJPYraw -1.5K
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.2K
USDCHFraw -110
AUDNZDraw 1.2K
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
CHFJPYraw 2.2K
XAGUSDraw 1K
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
GBPJPYraw 610
WTIUSDraw -3.7K
CADJPYraw -274
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
GBPJPY.m 67
EURCHFraw -390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 167.93 USD
Pire transaction: -8 855 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +19 647.23 USD
Perte consécutive maximale: -28 240.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Earnex-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Utrega Manual Trading Signals
Aucun avis
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 10:35
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 04:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 10:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 10:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
