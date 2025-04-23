信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Utrega Trading Signals
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 18%
Earnex-Trade
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
435
盈利交易:
294 (67.58%)
亏损交易:
141 (32.41%)
最好交易:
16 167.93 USD
最差交易:
-8 854.94 USD
毛利:
666 236.29 USD (76 831 pips)
毛利亏损:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
最大连续赢利:
16 (19 647.23 USD)
最大连续盈利:
36 251.76 USD (13)
夏普比率:
0.06
交易活动:
61.46%
最大入金加载:
91.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.91
长期交易:
187 (42.99%)
短期交易:
248 (57.01%)
利润因子:
1.10
预期回报:
145.22 USD
平均利润:
2 266.11 USD
平均损失:
-4 277.07 USD
最大连续失误:
10 (-32 391.38 USD)
最大连续亏损:
-32 391.38 USD (10)
每月增长:
-8.86%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
41 153.77 USD
最大值:
69 197.52 USD (18.39%)
相对跌幅:
结余:
18.38% (69 153.40 USD)
净值:
6.42% (27 739.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDraw 73
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 53
USDJPYraw 46
CHFJPYraw 19
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 15
NZDJPYraw 14
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 10
AUDNZDraw 9
USDCHFraw 8
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPJPYraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
CADJPYraw 3
WTIUSDraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
EURCHFraw 2
GBPJPY.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDraw 22K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 33K
USDJPYraw -32K
CHFJPYraw -22K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw 9.5K
NZDJPYraw -1.8K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -24K
AUDNZDraw -11K
USDCHFraw -302
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
XAGUSDraw 23K
GBPJPYraw 4.6K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
CADJPYraw 6.2K
WTIUSDraw -12K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
EURCHFraw 1.7K
GBPJPY.m 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDraw 3.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2K
USDJPYraw -1.3K
CHFJPYraw -3.9K
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 2.4K
NZDJPYraw -412
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.5K
AUDNZDraw -29
USDCHFraw -110
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
XAGUSDraw 1K
GBPJPYraw 866
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
CADJPYraw 1.8K
WTIUSDraw -3.7K
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
EURCHFraw 457
GBPJPY.m 67
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16 167.93 USD
最差交易: -8 855 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +19 647.23 USD
最大连续亏损: -32 391.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Earnex-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Utrega Manual Trading Signals
没有评论
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Utrega Trading Signals
每月30 USD
18%
0
0
USD
394K
USD
37
42%
435
67%
61%
1.10
145.22
USD
18%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载