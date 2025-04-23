SignaleKategorien
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
Earnex-Trade
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
294 (67.58%)
Verlusttrades:
141 (32.41%)
Bester Trade:
16 167.93 USD
Schlechtester Trade:
-8 854.94 USD
Bruttoprofit:
666 236.29 USD (76 831 pips)
Bruttoverlust:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (19 647.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36 251.76 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
61.46%
Max deposit load:
91.53%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.91
Long-Positionen:
187 (42.99%)
Short-Positionen:
248 (57.01%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
145.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 266.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4 277.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-32 391.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32 391.38 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-8.86%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41 153.77 USD
Maximaler:
69 197.52 USD (18.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.38% (69 153.40 USD)
Kapital:
6.42% (27 739.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDraw 73
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 53
USDJPYraw 46
CHFJPYraw 19
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 15
NZDJPYraw 14
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 10
AUDNZDraw 9
USDCHFraw 8
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPJPYraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
CADJPYraw 3
WTIUSDraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
EURCHFraw 2
GBPJPY.m 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDraw 22K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 33K
USDJPYraw -32K
CHFJPYraw -22K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw 9.5K
NZDJPYraw -1.8K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -24K
AUDNZDraw -11K
USDCHFraw -302
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
XAGUSDraw 23K
GBPJPYraw 4.6K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
CADJPYraw 6.2K
WTIUSDraw -12K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
EURCHFraw 1.7K
GBPJPY.m 4.3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDraw 3.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2K
USDJPYraw -1.3K
CHFJPYraw -3.9K
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 2.4K
NZDJPYraw -412
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.5K
AUDNZDraw -29
USDCHFraw -110
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
XAGUSDraw 1K
GBPJPYraw 866
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
CADJPYraw 1.8K
WTIUSDraw -3.7K
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
EURCHFraw 457
GBPJPY.m 67
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16 167.93 USD
Schlechtester Trade: -8 855 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19 647.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32 391.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Earnex-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Utrega Manual Trading Signals
Keine Bewertungen
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
