- 자본
- 축소
트레이드:
443
이익 거래:
300 (67.72%)
손실 거래:
143 (32.28%)
최고의 거래:
16 167.93 USD
최악의 거래:
-8 854.94 USD
총 수익:
693 632.99 USD (91 152 pips)
총 손실:
-612 534.36 USD (61 400 pips)
연속 최대 이익:
16 (19 647.23 USD)
연속 최대 이익:
36 251.76 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
62.51%
최대 입금량:
91.53%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
195 (44.02%)
숏(주식차입매도):
248 (55.98%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
183.07 USD
평균 이익:
2 312.11 USD
평균 손실:
-4 283.46 USD
연속 최대 손실:
10 (-32 391.38 USD)
연속 최대 손실:
-32 391.38 USD (10)
월별 성장률:
-2.69%
연간 예측:
-32.66%
Algo 트레이딩:
42%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41 153.77 USD
최대한의:
69 197.52 USD (18.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.38% (69 153.40 USD)
자본금별:
6.42% (27 739.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDraw
|74
|XAUUSDraw
|60
|EURUSDraw
|55
|USDJPYraw
|46
|CHFJPYraw
|19
|AUDJPYraw
|18
|GBPAUDraw
|15
|USDCADraw
|14
|NZDJPYraw
|14
|EURGBPraw
|13
|AUDCADraw
|10
|GBPNZDraw
|10
|AUDNZDraw
|9
|USDCHFraw
|8
|GBPCHFraw
|7
|EURAUDraw
|7
|EURJPYraw
|7
|XAGUSDraw
|6
|GBPJPYraw
|6
|NZDCADraw
|6
|GBPCADraw
|6
|CADCHFraw
|5
|EURNZDraw
|5
|NZDUSDraw
|5
|AUDUSDraw
|4
|CADJPYraw
|3
|WTIUSDraw
|2
|US30raw
|2
|GBPCAD.m
|2
|USDJPY.m
|2
|EURCHFraw
|2
|GBPJPY.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDraw
|17K
|XAUUSDraw
|44K
|EURUSDraw
|38K
|USDJPYraw
|-32K
|CHFJPYraw
|-22K
|AUDJPYraw
|29K
|GBPAUDraw
|9.5K
|USDCADraw
|-8.7K
|NZDJPYraw
|-1.8K
|EURGBPraw
|16K
|AUDCADraw
|-6.2K
|GBPNZDraw
|-24K
|AUDNZDraw
|-11K
|USDCHFraw
|-302
|GBPCHFraw
|-5.8K
|EURAUDraw
|38K
|EURJPYraw
|-9.2K
|XAGUSDraw
|23K
|GBPJPYraw
|4.6K
|NZDCADraw
|-9.4K
|GBPCADraw
|2.5K
|CADCHFraw
|3.1K
|EURNZDraw
|1.4K
|NZDUSDraw
|2.1K
|AUDUSDraw
|5.4K
|CADJPYraw
|6.2K
|WTIUSDraw
|-12K
|US30raw
|-32
|GBPCAD.m
|-14K
|USDJPY.m
|-9.8K
|EURCHFraw
|1.7K
|GBPJPY.m
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDraw
|2.9K
|XAUUSDraw
|27K
|EURUSDraw
|2.9K
|USDJPYraw
|-1.3K
|CHFJPYraw
|-3.9K
|AUDJPYraw
|948
|GBPAUDraw
|2.4K
|USDCADraw
|-409
|NZDJPYraw
|-412
|EURGBPraw
|1.1K
|AUDCADraw
|-125
|GBPNZDraw
|-1.5K
|AUDNZDraw
|-29
|USDCHFraw
|-110
|GBPCHFraw
|-357
|EURAUDraw
|3.2K
|EURJPYraw
|-715
|XAGUSDraw
|1K
|GBPJPYraw
|866
|NZDCADraw
|-1.1K
|GBPCADraw
|409
|CADCHFraw
|99
|EURNZDraw
|-211
|NZDUSDraw
|372
|AUDUSDraw
|357
|CADJPYraw
|1.8K
|WTIUSDraw
|-3.7K
|US30raw
|-372
|GBPCAD.m
|-698
|USDJPY.m
|-813
|EURCHFraw
|457
|GBPJPY.m
|67
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Earnex-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Utrega Manual Trading Signals
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
412K
USD
USD
38
42%
443
67%
63%
1.13
183.07
USD
USD
18%
1:100