Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 23%
Earnex-Trade
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
443
이익 거래:
300 (67.72%)
손실 거래:
143 (32.28%)
최고의 거래:
16 167.93 USD
최악의 거래:
-8 854.94 USD
총 수익:
693 632.99 USD (91 152 pips)
총 손실:
-612 534.36 USD (61 400 pips)
연속 최대 이익:
16 (19 647.23 USD)
연속 최대 이익:
36 251.76 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
62.51%
최대 입금량:
91.53%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
195 (44.02%)
숏(주식차입매도):
248 (55.98%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
183.07 USD
평균 이익:
2 312.11 USD
평균 손실:
-4 283.46 USD
연속 최대 손실:
10 (-32 391.38 USD)
연속 최대 손실:
-32 391.38 USD (10)
월별 성장률:
-2.69%
연간 예측:
-32.66%
Algo 트레이딩:
42%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41 153.77 USD
최대한의:
69 197.52 USD (18.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.38% (69 153.40 USD)
자본금별:
6.42% (27 739.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSDraw 74
XAUUSDraw 60
EURUSDraw 55
USDJPYraw 46
CHFJPYraw 19
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 15
USDCADraw 14
NZDJPYraw 14
EURGBPraw 13
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 10
AUDNZDraw 9
USDCHFraw 8
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPJPYraw 6
NZDCADraw 6
GBPCADraw 6
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
CADJPYraw 3
WTIUSDraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
EURCHFraw 2
GBPJPY.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSDraw 17K
XAUUSDraw 44K
EURUSDraw 38K
USDJPYraw -32K
CHFJPYraw -22K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw 9.5K
USDCADraw -8.7K
NZDJPYraw -1.8K
EURGBPraw 16K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -24K
AUDNZDraw -11K
USDCHFraw -302
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
XAGUSDraw 23K
GBPJPYraw 4.6K
NZDCADraw -9.4K
GBPCADraw 2.5K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
CADJPYraw 6.2K
WTIUSDraw -12K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
EURCHFraw 1.7K
GBPJPY.m 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSDraw 2.9K
XAUUSDraw 27K
EURUSDraw 2.9K
USDJPYraw -1.3K
CHFJPYraw -3.9K
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 2.4K
USDCADraw -409
NZDJPYraw -412
EURGBPraw 1.1K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.5K
AUDNZDraw -29
USDCHFraw -110
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
XAGUSDraw 1K
GBPJPYraw 866
NZDCADraw -1.1K
GBPCADraw 409
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
CADJPYraw 1.8K
WTIUSDraw -3.7K
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
EURCHFraw 457
GBPJPY.m 67
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16 167.93 USD
최악의 거래: -8 855 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +19 647.23 USD
연속 최대 손실: -32 391.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Earnex-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Utrega Manual Trading Signals
리뷰 없음
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
