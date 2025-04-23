SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Utrega Trading Signals
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Earnex-Trade
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
396
Profit Trade:
282 (71.21%)
Loss Trade:
114 (28.79%)
Best Trade:
16 167.93 USD
Worst Trade:
-8 854.94 USD
Profitto lordo:
590 451.13 USD (63 689 pips)
Perdita lorda:
-503 358.45 USD (46 150 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19 647.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36 251.76 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
53.32%
Massimo carico di deposito:
91.53%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
182 (45.96%)
Short Trade:
214 (54.04%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
219.93 USD
Profitto medio:
2 093.80 USD
Perdita media:
-4 415.43 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-28 240.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28 240.77 USD (5)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
8.14%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 153.77 USD
Massimale:
69 197.52 USD (18.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.38% (69 153.40 USD)
Per equità:
6.42% (27 739.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDraw 71
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 49
USDJPYraw 36
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 13
NZDJPYraw 13
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 9
USDCHFraw 8
AUDNZDraw 7
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
CHFJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
GBPJPYraw 3
WTIUSDraw 2
CADJPYraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
GBPJPY.m 1
EURCHFraw 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDraw 17K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 37K
USDJPYraw -23K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw -2.5K
NZDJPYraw -8.7K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -23K
USDCHFraw -302
AUDNZDraw -1.2K
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
CHFJPYraw 19K
XAGUSDraw 23K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
GBPJPYraw 3.9K
WTIUSDraw -12K
CADJPYraw -4.9K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
GBPJPY.m 4.3K
EURCHFraw -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDraw 2.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2.3K
USDJPYraw -595
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 94
NZDJPYraw -1.5K
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.2K
USDCHFraw -110
AUDNZDraw 1.2K
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
CHFJPYraw 2.2K
XAGUSDraw 1K
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
GBPJPYraw 610
WTIUSDraw -3.7K
CADJPYraw -274
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
GBPJPY.m 67
EURCHFraw -390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16 167.93 USD
Worst Trade: -8 855 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19 647.23 USD
Massima perdita consecutiva: -28 240.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Earnex-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Utrega Manual Trading Signals
Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 10:35
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 04:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 10:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 10:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 10:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
