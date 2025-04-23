- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
435
Profit Trades:
294 (67.58%)
Loss Trades:
141 (32.41%)
Best trade:
16 167.93 USD
Worst trade:
-8 854.94 USD
Gross Profit:
666 236.29 USD (76 831 pips)
Gross Loss:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (19 647.23 USD)
Maximal consecutive profit:
36 251.76 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
61.46%
Max deposit load:
91.53%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
0.91
Long Trades:
187 (42.99%)
Short Trades:
248 (57.01%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
145.22 USD
Average Profit:
2 266.11 USD
Average Loss:
-4 277.07 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-32 391.38 USD)
Maximal consecutive loss:
-32 391.38 USD (10)
Monthly growth:
-8.86%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
42%
Drawdown by balance:
Absolute:
41 153.77 USD
Maximal:
69 197.52 USD (18.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.38% (69 153.40 USD)
By Equity:
6.42% (27 739.86 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSDraw
|73
|XAUUSDraw
|58
|EURUSDraw
|53
|USDJPYraw
|46
|CHFJPYraw
|19
|AUDJPYraw
|18
|GBPAUDraw
|15
|NZDJPYraw
|14
|EURGBPraw
|13
|USDCADraw
|12
|AUDCADraw
|10
|GBPNZDraw
|10
|AUDNZDraw
|9
|USDCHFraw
|8
|GBPCHFraw
|7
|EURAUDraw
|7
|EURJPYraw
|7
|XAGUSDraw
|6
|GBPJPYraw
|6
|GBPCADraw
|6
|NZDCADraw
|5
|CADCHFraw
|5
|EURNZDraw
|5
|NZDUSDraw
|5
|AUDUSDraw
|4
|CADJPYraw
|3
|WTIUSDraw
|2
|US30raw
|2
|GBPCAD.m
|2
|USDJPY.m
|2
|EURCHFraw
|2
|GBPJPY.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDraw
|22K
|XAUUSDraw
|28K
|EURUSDraw
|33K
|USDJPYraw
|-32K
|CHFJPYraw
|-22K
|AUDJPYraw
|29K
|GBPAUDraw
|9.5K
|NZDJPYraw
|-1.8K
|EURGBPraw
|16K
|USDCADraw
|-15K
|AUDCADraw
|-6.2K
|GBPNZDraw
|-24K
|AUDNZDraw
|-11K
|USDCHFraw
|-302
|GBPCHFraw
|-5.8K
|EURAUDraw
|38K
|EURJPYraw
|-9.2K
|XAGUSDraw
|23K
|GBPJPYraw
|4.6K
|GBPCADraw
|2.5K
|NZDCADraw
|-4.2K
|CADCHFraw
|3.1K
|EURNZDraw
|1.4K
|NZDUSDraw
|2.1K
|AUDUSDraw
|5.4K
|CADJPYraw
|6.2K
|WTIUSDraw
|-12K
|US30raw
|-32
|GBPCAD.m
|-14K
|USDJPY.m
|-9.8K
|EURCHFraw
|1.7K
|GBPJPY.m
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDraw
|3.3K
|XAUUSDraw
|15K
|EURUSDraw
|2K
|USDJPYraw
|-1.3K
|CHFJPYraw
|-3.9K
|AUDJPYraw
|948
|GBPAUDraw
|2.4K
|NZDJPYraw
|-412
|EURGBPraw
|1.1K
|USDCADraw
|-1.9K
|AUDCADraw
|-125
|GBPNZDraw
|-1.5K
|AUDNZDraw
|-29
|USDCHFraw
|-110
|GBPCHFraw
|-357
|EURAUDraw
|3.2K
|EURJPYraw
|-715
|XAGUSDraw
|1K
|GBPJPYraw
|866
|GBPCADraw
|409
|NZDCADraw
|-474
|CADCHFraw
|99
|EURNZDraw
|-211
|NZDUSDraw
|372
|AUDUSDraw
|357
|CADJPYraw
|1.8K
|WTIUSDraw
|-3.7K
|US30raw
|-372
|GBPCAD.m
|-698
|USDJPY.m
|-813
|EURCHFraw
|457
|GBPJPY.m
|67
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +16 167.93 USD
Worst trade: -8 855 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +19 647.23 USD
Maximal consecutive loss: -32 391.38 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Earnex-Trade" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Utrega Manual Trading Signals
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
18%
0
0
USD
USD
394K
USD
USD
37
42%
435
67%
61%
1.10
145.22
USD
USD
18%
1:100