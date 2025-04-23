SignalsSections
Utrega Trading Signals
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 18%
Earnex-Trade
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
435
Profit Trades:
294 (67.58%)
Loss Trades:
141 (32.41%)
Best trade:
16 167.93 USD
Worst trade:
-8 854.94 USD
Gross Profit:
666 236.29 USD (76 831 pips)
Gross Loss:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (19 647.23 USD)
Maximal consecutive profit:
36 251.76 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
61.46%
Max deposit load:
91.53%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
0.91
Long Trades:
187 (42.99%)
Short Trades:
248 (57.01%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
145.22 USD
Average Profit:
2 266.11 USD
Average Loss:
-4 277.07 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-32 391.38 USD)
Maximal consecutive loss:
-32 391.38 USD (10)
Monthly growth:
-8.86%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
42%
Drawdown by balance:
Absolute:
41 153.77 USD
Maximal:
69 197.52 USD (18.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.38% (69 153.40 USD)
By Equity:
6.42% (27 739.86 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSDraw 73
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 53
USDJPYraw 46
CHFJPYraw 19
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 15
NZDJPYraw 14
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 10
AUDNZDraw 9
USDCHFraw 8
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPJPYraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
CADJPYraw 3
WTIUSDraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
EURCHFraw 2
GBPJPY.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDraw 22K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 33K
USDJPYraw -32K
CHFJPYraw -22K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw 9.5K
NZDJPYraw -1.8K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -24K
AUDNZDraw -11K
USDCHFraw -302
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
XAGUSDraw 23K
GBPJPYraw 4.6K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
CADJPYraw 6.2K
WTIUSDraw -12K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
EURCHFraw 1.7K
GBPJPY.m 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDraw 3.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2K
USDJPYraw -1.3K
CHFJPYraw -3.9K
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 2.4K
NZDJPYraw -412
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.5K
AUDNZDraw -29
USDCHFraw -110
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
XAGUSDraw 1K
GBPJPYraw 866
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
CADJPYraw 1.8K
WTIUSDraw -3.7K
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
EURCHFraw 457
GBPJPY.m 67
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16 167.93 USD
Worst trade: -8 855 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +19 647.23 USD
Maximal consecutive loss: -32 391.38 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Earnex-Trade" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Utrega Manual Trading Signals
No reviews
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
