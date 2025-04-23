СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Utrega Trading Signals
Alexander James Buxton

Utrega Trading Signals

Alexander James Buxton
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Earnex-Trade
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
435
Прибыльных трейдов:
294 (67.58%)
Убыточных трейдов:
141 (32.41%)
Лучший трейд:
16 167.93 USD
Худший трейд:
-8 854.94 USD
Общая прибыль:
666 236.29 USD (76 831 pips)
Общий убыток:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (19 647.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
36 251.76 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
61.46%
Макс. загрузка депозита:
91.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
187 (42.99%)
Коротких трейдов:
248 (57.01%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
145.22 USD
Средняя прибыль:
2 266.11 USD
Средний убыток:
-4 277.07 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-32 391.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-32 391.38 USD (10)
Прирост в месяц:
-8.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 153.77 USD
Максимальная:
69 197.52 USD (18.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.38% (69 153.40 USD)
По эквити:
6.42% (27 739.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDraw 73
XAUUSDraw 58
EURUSDraw 53
USDJPYraw 46
CHFJPYraw 19
AUDJPYraw 18
GBPAUDraw 15
NZDJPYraw 14
EURGBPraw 13
USDCADraw 12
AUDCADraw 10
GBPNZDraw 10
AUDNZDraw 9
USDCHFraw 8
GBPCHFraw 7
EURAUDraw 7
EURJPYraw 7
XAGUSDraw 6
GBPJPYraw 6
GBPCADraw 6
NZDCADraw 5
CADCHFraw 5
EURNZDraw 5
NZDUSDraw 5
AUDUSDraw 4
CADJPYraw 3
WTIUSDraw 2
US30raw 2
GBPCAD.m 2
USDJPY.m 2
EURCHFraw 2
GBPJPY.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDraw 22K
XAUUSDraw 28K
EURUSDraw 33K
USDJPYraw -32K
CHFJPYraw -22K
AUDJPYraw 29K
GBPAUDraw 9.5K
NZDJPYraw -1.8K
EURGBPraw 16K
USDCADraw -15K
AUDCADraw -6.2K
GBPNZDraw -24K
AUDNZDraw -11K
USDCHFraw -302
GBPCHFraw -5.8K
EURAUDraw 38K
EURJPYraw -9.2K
XAGUSDraw 23K
GBPJPYraw 4.6K
GBPCADraw 2.5K
NZDCADraw -4.2K
CADCHFraw 3.1K
EURNZDraw 1.4K
NZDUSDraw 2.1K
AUDUSDraw 5.4K
CADJPYraw 6.2K
WTIUSDraw -12K
US30raw -32
GBPCAD.m -14K
USDJPY.m -9.8K
EURCHFraw 1.7K
GBPJPY.m 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDraw 3.3K
XAUUSDraw 15K
EURUSDraw 2K
USDJPYraw -1.3K
CHFJPYraw -3.9K
AUDJPYraw 948
GBPAUDraw 2.4K
NZDJPYraw -412
EURGBPraw 1.1K
USDCADraw -1.9K
AUDCADraw -125
GBPNZDraw -1.5K
AUDNZDraw -29
USDCHFraw -110
GBPCHFraw -357
EURAUDraw 3.2K
EURJPYraw -715
XAGUSDraw 1K
GBPJPYraw 866
GBPCADraw 409
NZDCADraw -474
CADCHFraw 99
EURNZDraw -211
NZDUSDraw 372
AUDUSDraw 357
CADJPYraw 1.8K
WTIUSDraw -3.7K
US30raw -372
GBPCAD.m -698
USDJPY.m -813
EURCHFraw 457
GBPJPY.m 67
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16 167.93 USD
Худший трейд: -8 855 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +19 647.23 USD
Макс. убыток в серии: -32 391.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Earnex-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Utrega Manual Trading Signals
Нет отзывов
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 11:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
