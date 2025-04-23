- Прирост
Всего трейдов:
435
Прибыльных трейдов:
294 (67.58%)
Убыточных трейдов:
141 (32.41%)
Лучший трейд:
16 167.93 USD
Худший трейд:
-8 854.94 USD
Общая прибыль:
666 236.29 USD (76 831 pips)
Общий убыток:
-603 067.21 USD (60 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (19 647.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
36 251.76 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
61.46%
Макс. загрузка депозита:
91.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
187 (42.99%)
Коротких трейдов:
248 (57.01%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
145.22 USD
Средняя прибыль:
2 266.11 USD
Средний убыток:
-4 277.07 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-32 391.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-32 391.38 USD (10)
Прирост в месяц:
-8.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 153.77 USD
Максимальная:
69 197.52 USD (18.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.38% (69 153.40 USD)
По эквити:
6.42% (27 739.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDraw
|73
|XAUUSDraw
|58
|EURUSDraw
|53
|USDJPYraw
|46
|CHFJPYraw
|19
|AUDJPYraw
|18
|GBPAUDraw
|15
|NZDJPYraw
|14
|EURGBPraw
|13
|USDCADraw
|12
|AUDCADraw
|10
|GBPNZDraw
|10
|AUDNZDraw
|9
|USDCHFraw
|8
|GBPCHFraw
|7
|EURAUDraw
|7
|EURJPYraw
|7
|XAGUSDraw
|6
|GBPJPYraw
|6
|GBPCADraw
|6
|NZDCADraw
|5
|CADCHFraw
|5
|EURNZDraw
|5
|NZDUSDraw
|5
|AUDUSDraw
|4
|CADJPYraw
|3
|WTIUSDraw
|2
|US30raw
|2
|GBPCAD.m
|2
|USDJPY.m
|2
|EURCHFraw
|2
|GBPJPY.m
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDraw
|22K
|XAUUSDraw
|28K
|EURUSDraw
|33K
|USDJPYraw
|-32K
|CHFJPYraw
|-22K
|AUDJPYraw
|29K
|GBPAUDraw
|9.5K
|NZDJPYraw
|-1.8K
|EURGBPraw
|16K
|USDCADraw
|-15K
|AUDCADraw
|-6.2K
|GBPNZDraw
|-24K
|AUDNZDraw
|-11K
|USDCHFraw
|-302
|GBPCHFraw
|-5.8K
|EURAUDraw
|38K
|EURJPYraw
|-9.2K
|XAGUSDraw
|23K
|GBPJPYraw
|4.6K
|GBPCADraw
|2.5K
|NZDCADraw
|-4.2K
|CADCHFraw
|3.1K
|EURNZDraw
|1.4K
|NZDUSDraw
|2.1K
|AUDUSDraw
|5.4K
|CADJPYraw
|6.2K
|WTIUSDraw
|-12K
|US30raw
|-32
|GBPCAD.m
|-14K
|USDJPY.m
|-9.8K
|EURCHFraw
|1.7K
|GBPJPY.m
|4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDraw
|3.3K
|XAUUSDraw
|15K
|EURUSDraw
|2K
|USDJPYraw
|-1.3K
|CHFJPYraw
|-3.9K
|AUDJPYraw
|948
|GBPAUDraw
|2.4K
|NZDJPYraw
|-412
|EURGBPraw
|1.1K
|USDCADraw
|-1.9K
|AUDCADraw
|-125
|GBPNZDraw
|-1.5K
|AUDNZDraw
|-29
|USDCHFraw
|-110
|GBPCHFraw
|-357
|EURAUDraw
|3.2K
|EURJPYraw
|-715
|XAGUSDraw
|1K
|GBPJPYraw
|866
|GBPCADraw
|409
|NZDCADraw
|-474
|CADCHFraw
|99
|EURNZDraw
|-211
|NZDUSDraw
|372
|AUDUSDraw
|357
|CADJPYraw
|1.8K
|WTIUSDraw
|-3.7K
|US30raw
|-372
|GBPCAD.m
|-698
|USDJPY.m
|-813
|EURCHFraw
|457
|GBPJPY.m
|67
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16 167.93 USD
Худший трейд: -8 855 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +19 647.23 USD
Макс. убыток в серии: -32 391.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Earnex-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
