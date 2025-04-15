- 成長
トレード:
320
利益トレード:
230 (71.87%)
損失トレード:
90 (28.13%)
ベストトレード:
2 125.85 USD
最悪のトレード:
-784.86 USD
総利益:
39 016.96 USD (51 787 pips)
総損失:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
最大連続の勝ち:
9 (791.47 USD)
最大連続利益:
3 338.20 USD (4)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
98.98%
最大入金額:
6.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
11.62
長いトレード:
169 (52.81%)
短いトレード:
151 (47.19%)
プロフィットファクター:
3.21
期待されたペイオフ:
83.96 USD
平均利益:
169.64 USD
平均損失:
-134.98 USD
最大連続の負け:
4 (-2 312.85 USD)
最大連続損失:
-2 312.85 USD (4)
月間成長:
4.59%
年間予想:
55.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
80.93 USD
最大の:
2 312.85 USD (4.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.95% (2 312.85 USD)
エクイティによる:
26.01% (11 082.96 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-P
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-P
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-P
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
ベストトレード: +2 125.85 USD
最悪のトレード: -785 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +791.47 USD
最大連続損失: -2 312.85 USD
